Szukasz taniego, dobrze wyposażonego smartfona? Ten taki jest

Jaki powinien być dobry smartfon? Wiele osób powie, że tani. A za takie można uznać urządzenia, które kosztują mniej niż 1000 złotych (obecnie pojawia się ich coraz mniej na polskim rynku). Tej bariery nie przekracza myPhone N23 5G, który dziś (w końcu) trafił do sprzedaży w Polsce.

Co oferuje smartfon myPhone N23 5G? (specyfikacja)

Seria trzech smartfonów myPhone N23 została po raz pierwszy zapowiedziana przy okazji targów IFA 2023 w Berlinie. Wówczas producent wskazał miesiące, w których zostaną one wprowadzone do Polski, jednak w żadnym przypadku nie dotrzymał słowa. myPhone N23 i myPhone N23 Lite pojawiły się w Polsce w listopadzie (zamiast w październiku), a topowy model z rodziny, myPhone N23 5G, dopiero teraz (a nie w listopadzie, jak zapowiadano).

Pomimo poślizgu myPhone N23 5G jest jednak w stanie się obronić, gdyż oferuje przyzwoitą specyfikację techniczną w przystępnej cenie – a to zwiększa jego szanse na rynkowy sukces. W zasadzie jedyne, do czego można się przyczepić, to rozdzielczość ekranu – w tym przypadku to HD+, podczas gdy przy przekątnej 6,56 cala przydałoby się już Full HD+. Zrekompensować to stara się funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Na pokładzie myPhone N23 5G znajdują się też procesor MediaTek Dimensity 6020 z modemem 5G wraz z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.0. Obie pamięci można rozszerzyć – pierwszą o 6 GB kosztem wewnętrznej, a tę ostatnią za pomocą karty microSD o pojemności do 256 GB. Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownicy naładują przewodowo z mocą 18 W. Pracą urządzenia zarządza natomiast system operacyjny Android 13.

myPhone N23 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji również aparat o rozdzielczości 50 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, dual SIM (niehybrydowy – 2x SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Co więcej, smartfon oferuje też eSIM, co w tej półce cenowej jest rzadkością.

myPhone N23 5G (źródło: mPTech)

Polska cena smartfona myPhone N23 5G

Sugerowana cena myPhone N23 5G została ustalona na 899 złotych. Smartfon jest już dostępny w sklepie internetowym mPTech w tylko jednej wersji kolorystycznej – czarnej.