GTA VI już bije rekordy, a GTA V przestanie poprawnie działać na Windowsie

Rockstar we wtorek, 5 grudnia, wypuścił trailer GTA VI, które ma zadebiutować w 2025 roku. Do premiery gry jeszcze długa droga, ale już teraz tytuł pobił aż trzy Rekordy Guinnessa. Dowiedzieliśmy się też, że GTA V wkrótce przestanie poprawnie działać na niektórych Windowsach.

GTA VI z Rekordami Guinnessa

We wtorek 5 grudnia pisaliśmy o najnowszym trailerze GTA VI, który zapowiada nadchodzącą grę Rockstara. Zapowiedź kontynuacji serii GTA odbiła się szerokim echem nie tylko wśród społeczności graczy, ale także w mainstreamowych mediach. Studio zapowiedziało premierę na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series dopiero na 2025 rok, więc fani będą musieli długo poczekać na nowe GTA VI.

Nie przeszkadza to im jednak w biciu Rekordów Guinnessa, które zostały potwierdzone przez Guinness World Records. Pierwszy zwiastun został najczęściej oglądanym filmem na YouTube w ciągu 24 godzin, osiągając w tym czasie wynik 90421491 wyświetleń. To tylko pierwszy z trzech rekordów, które zwiastun gry zdążył pobić w tym czasie.

Grafika promująca GTA VI (źródło: Rockstar)

Zyskał także tytuł najbardziej polubionego zwiastuna gry wideo w serwisie YouTube z wynikiem 8,9 mln lajków w ciągu pierwszych 24 godzin. To również najczęściej oglądany film na YouTube w ciągu 24 godzin (bez muzyki). Patrząc na te wyniki można odnieść wrażenie, że po premierze GTA VI pobije o wiele więcej rekordów.

Rockstar Games Launcher nie będzie wspierał Windowsa 7 i 8

Rockstar oficjalnie poinformował także, że od 30 stycznia 2024 roku nie będzie już wspierał Windowsa 7 i 8. Producent gier zaleca graczom, którzy jeszcze korzystają z tych systemów operacyjnych, aby zaktualizowali system do nowszych wersji – po to, aby mogli zapobiec „przerwom w działaniu usług w przyszłości oraz zapewnić nieprzerwany dostęp do najnowszych funkcji platform”.

Z tej informacji wynika, że jeżeli masz gry Rockstara, np. GTA V, i dalej korzystasz z Windowsa 7 lub 8, to od 30 stycznia 2024 roku nie będziesz już mógł/mogła w nie grać lub będziesz miał/a poważne błędy w rozgrywce. Podobną drogą poszedł Steam, który zakończy wsparcie dla tych systemów już 1 stycznia 2024 roku.