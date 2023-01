Niedługo MagSafe zagości w każdym smartfonie, nie tylko Apple

Podczas targów CES 2023 producenci pokazują różne nowości. Tym razem organizacja Wireless Power Consortium zaprezentowała nowy standard bezprzewodowego ładowania – Qi2. Pod wieloma względami może być on przełomowy, choć bazuje na znanej już od jakiegoś czasu technologii stosowanej przez Apple.

Qi2, czyli MagSafe dla wszystkich urządzeń

Qi to implementowany od lat standard ładowania indukcyjnego w wielu urządzeniach, począwszy od smartfonów, poprzez słuchawki bezprzewodowe i zegarki aż do power banków. Najwyraźniej uznano, że pora coś zmienić i wprowadzić zmiany – i to nie byle jakie. Zaprezentowany w trakcie targów CES 2023 standard Qi2 może zrewolucjonizować sposób ładowania urządzeń.

Najciekawszy w tym wszystkim jest fakt, że standard ten będzie w głównej mierze bazować na opracowanej przez Apple (co ważne: jest jest ono członkiem WPC) technologii magnetycznych ładowarek MagSafe, którą producent stosuje w iPhone’ach od przeszło dwóch lat. Oznacza to mniej więcej tyle, że już wkrótce każdy (a już na pewno każdy flagowy) smartfon z Androidem będzie wyposażony w cewkę indukcyjną wraz z magnesami. Całość prowadzi do powstania jednego standardu ładowania bezprzewodowego, kompatybilnego z każdym urządzeniem w nie wyposażonym.

Ponadto mówi się, że Qi2 w stosunku do poprzedniego standardu Qi ma przynieść też korzyści w postaci lepszej efektywności energetycznej i szybszego ładowania. Ciekawi mnie, jak będzie się to miało do ciepła wydzielanego przez takowe ładowarki podczas użytkowania. Niewątpliwą zaletą ładowarek MagSafe jest fakt, że zdecydowanie łatwiej “wycelować” smartfonem na ładowarkę. Mamy pewność, że urządzenie nie przesunie się po niej, co mogłoby spowodować przerwanie ładowania.

Oprócz tego magnesy stosowane w standardzie Apple są na tyle mocne, że z powodzeniem mogą być wykorzystywane w akcesoriach pokroju uchwytów samochodowych MagSafe z funkcją ładowania. Przypuszczam, że jeśli Qi2 będzie bazować na takim samym rozwiązaniu, to możemy się spodziewać podobnych akcesoriów także dla urządzeń pozostałych producentów.

Zasada działania MagSafe, czyli teraz już „Qi2”

Z Qi2 skorzystamy już niedługo

Konsorcjum Wireless Power ogłosiło, że nowy standard indukcyjnego ładowania Qi2 będzie dostępny jeszcze w tym roku, jednak pierwsze urządzenia kompatybilne z nim mają zadebiutować na rynku dopiero w okresie świąt Bożego Narodzenia 2023. Pozostaje zatem czekać, który producent jako pierwszy postanowi go zastosować w swoich sprzętach.