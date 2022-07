Zamów tę specjalną edycję Goat Simulator 3, a dostaniesz kozę do miętoszenia

Tajemnicą poliszynela było istnienie drugiego symulatora kozy – najlepszej gry minionej dekady. Nieliczni widzieli ją w akcji, a jeszcze mniej osób rzeczywiście w nią zagrało. Czy Goat Simulator 3 rzeczywiście przebije sukces poprzedniczki? Z tą pluszową kozą są na to ogromne szanse.

Reklama

Kozie psoty jeszcze w tym roku

17 listopada 2022 roku – tego dnia swoją premierę będzie mieć Goat Simulator 3, następca legendarnej produkcji o życiu i zwyczajach kóz. Odstawiając żarty na bok, jest to tak abstrakcyjny tytuł, że jako jedyny może mieć rzeczywiste szanse w starciu z wychodzącym tydzień wcześniej God of War: Ragnarok.

Trzecia odsłona symulatora kozy stawia na współpracę i wielką beztroskę. Kooperacja obejmie aż cztery osoby jednocześnie, a zwierzęcych swobód doświadczymy w wielkim San Agroso. Przygotowano nawet 7 mini-gier, przez które nawet najwięksi przyjaciele nie będą ze sobą rozmawiać przynajmniej dwa tygodnie.

Zanim przejdziemy do zawartości edycji kolekcjonerskiej, rzućcie okiem na ten symfoniczny zwiastun, który z niesamowitym spokojem wprowadza graczy w atmosferę koziego chaosu w Goat Simulator 3.

Pluszowa koza w zestawie Goat Simulator 3

Kolejna przewaga nad God of War: Ragnarok jest taka, że Goat Simulator 3 rzeczywiście zawrze fizyczną płytę z grą w edycji kolekcjonerskiej. Koza w Pudełku – bo taki tytuł nosi to specjalne wydanie, przyniesie wiele intrygujących bonusów, w tym obiecaną pluszową kózkę! Co oprócz niej znajdzie się w kolekcjonerce?

9 Ocena

specjalne kozie pudełko,

steelbook,

gra i ścieżka dźwiękowa na płytach,

dwustronny plakat,

trzy pocztówki,

zawartość cyfrowa: ścieżka dźwiękowa w cyfrowym formacie, skórki z zamówienia przedpremierowego, 10 zremasterowanych skórek i sprzęt z dodatków do Goat Simulator, jak MMO Simulator, GoatZ, Waste of Space i PayDay,

pliki do druku 3D – tylko na PC.

Goat Simulator 3 – zawartość edycji Koza w Pudełku (źródło: KOCH MEDIA POLAND)

Jak sami widzicie, Coffee Stain Studios nie przebiera w środkach, by zachęcić do spróbowania Goat Simulator 3. Gra ukaże się na komputerach PC, a także konsolach Xbox Series X i Xbox Series S oraz PlayStation 5.

Standardowa cena najnowszej gry o niesfornych kozach została ustalona na 119 złotych, podczas gdy edycja kolekcjonerska Koza w Pudełku kosztuje 299 złotych. Tę ostatnią zamówicie wyłącznie w sklepach sieci Media Expert, więc zdecydowanie warto tam zajrzeć… jeśli oczywiście marzy Wam się pluszowa koza do miętoszenia.