Play wprowadza nielimitowany i szybki internet, który sprawdzi się poza miastem

Mieszkasz w małej miejscowości, na terenach podmiejskich lub po prostu nie masz dostępu do światłowodu? Jeśli szukasz szybkiego internetu, to koniecznie zainteresuj się nową ofertą przygotowaną przez Play.

Reklama

Recepta na problem ze słabym zasięgiem

Osoby, które nie mają możliwości podłączenia internetu światłowodowego, a także mieszkają na terenach znacznie oddalonych od większego miasta, często mają problem ze znalezieniem oferty na szybki internet. Przykładowo taki, który umożliwia oglądanie ulubionego serialu na Netfliksie w wysokiej rozdzielczości, nie martwiąc się o stabilność połączenia czy limit danych.

Niewykluczone, że jedną z ciekawszych ofert dla takich osób ogłosił właśnie Play. Operator poinformował o wprowadzeniu nielimitowanego, ultraszybkiego internetu dla domu, który w założeniach ma sprawdzić się na terenach podmiejskich i w małych miejscowościach.

W ramach usługi NET BOX oferowany jest mocny modem zewnętrzny, który – jak podaje Play – eliminuje problem słabego zasięgu z powodu dużej odległości od nadajników. Operator wspomina jeszcze, że opisywana usługa umożliwia szybkie i stabilne połączenie, zapewniając najwyższą możliwą prędkość pobierania i wysyłania danych, a także niskie opóźnienia.

Nokia FastMile 5G Receiver i Nokia Beacon 2 (fot. Play)

Wypada tutaj wspomnieć, że potencjalny klient decydując się na NET BOX otrzyma: modem zewnętrzny, router Wi-Fi, internet w abonamencie, a także bezpłatny montaż modemu na zewnątrz budynku.

6.5 Ocena

Nie tylko dobry zasięg, ale również nielimitowany dostęp

Play rozszerzył usługę NET BOX o nowe pakiety. Do już dostępnych pakietów, dochodzą nowe, które zapewnią nielimitowany dostęp do internetu. Klient ma tutaj do wyboru dwa warianty oferty:

UNLIMITED – od 110 zł miesięcznie,

UNLIMITED 5G – od 140 zł miesięcznie.

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że pakiet UNLIMITED 5G, jak sama nazwa wskazuje, zapewnia obsługę sieci 5G. Realizowana jest to z wykorzystaniem zestawu składającego się z modemu Nokia FastMile 5G Receiver oraz routera Nokia Beacon 2. Warto dodać, że router zapewnia m.in. obsługę standardu Wi-Fi 6, AX1800, a także pracuje w dwóch pasmach – 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Jeśli jesteście zainteresowani nową propozycją przygotowaną przez Play, to szczegóły oferty dostępne są na stronie operatora.