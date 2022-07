Nowy Hyundai IONIQ 6 – elektryczny Streamliner – oferuje dobre osiągi i świetny zasięg

Hyundai IONIQ 6 z pewnością pozytywnie wyróżnia się pod względem wzornictwa na tle innych samochodów elektrycznych. Dotychczas nie znaliśmy jego specyfikacji, ale właśnie się to zmieniło. Co więcej, oferowane przez niego możliwości są na naprawdę wysokim poziomie.

Hyundai IONIQ 6 wygląda prawie jak model koncepcyjny

Hyundai IONIQ 6 został oficjalnie zaprezentowany pod koniec czerwca br. Wówczas Koreańczycy pokazali zdjęcia swojego nowego elektryka, a także zdradzili dosłownie kilka informacji. Dowiedzieliśmy się między innymi, że współczynnik oporu powietrza wynosi 0,21, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem i właśnie dzięki temu producent zdecydował się na określenie „elektryczny Streamliner”.

Śmiem jednak twierdzić, że to nie niski współczynnik oporu powietrza został zapamiętany, ale wygląd elektryka z Korei Południowej. Prezentuje się on jak model koncepcyjny, ale tak naprawdę mamy do czynienia z autem produkcyjnym, które już niebawem trafi w ręce pierwszych klientów.

Wrażenie, że widzimy samochód koncepcyjny, z całkiem odważnym designem, nie jest raczej bezpodstawne – Hyundai IONIQ 6 wyraźnie nawiązuje do koncepcyjnego modelu Prophecy. Według mnie znajdziemy w nim również elementy przypominające Porsche 911 i Mercedesa CLS.

Hyundai IONIQ 6 oferuje dobre osiągi i świetny zasięg

Hyundai IONIQ 6 to całkiem spory samochód – ma on 4,85 m długości, 1,88 m szerokości, a wysokość wynosi 1,49 m. W związku z tym, że od początku był on projektowany jako elektryk (platforma E-GMP), to powinien w środku zapewnić więcej przestrzeni niż zbliżony rozmiarowo samochód spalinowy.

Topowy wariant, wyposażony w dwa silniki elektryczne i napęd na cztery koła, oferuje 325 KM i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 5,1 sekundy. Jak najbardziej możemy więc mówić o całkiem sportowych osiągach. Dla mniej wymagających klientów przeznaczona będzie słabsza wersja z napędem RWD.

Większy akumulator o pojemności 77,4 kWh ma zapewnić ponad 610 km zasięgu według WLTP. Oczywiście realny zasięg będzie mniejszy – najpewniej około 500 km w cyklu mieszanym. Powinno to jednak wystarczyć nie tylko na codziennie jeżdżenie, ale również na dłuższe podróże. Jeśli już zajdzie konieczność uzupełnienia energii, to dzięki szybkiemu ładowaniu 800 V akumulator powinien naładować się od 10 do 80% w czasie około 18 minut.

Hyundai IONIQ 6 ma wnętrze wizualnie zbliżone do modelu IONIQ 5. Użytkownik otrzymuje dwa ekrany po 12 cali każdy, a ponadto na pokładzie znalazły się również cztery porty USB typu C i jeden USB typu A. Nie zabrakło także wsparcia dla Android Auto i Apple CarPlay.

Należy jeszcze dodać, że Hyundai IONIQ 6 zapewnia funkcję Vehicle to Load (V2L), która umożliwia ładowanie wielu różnych urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem energii zgromadzonej w akumulatorach. W ten sposób można naładować chociażby hulajnogę elektryczną.

Hyundai IONIQ 6 ma trafić do produkcji w trzecim kwartale 2022 roku. Harmonogram wprowadzenia na rynek zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Wkrótce powinniśmy również poznać oficjalny cennik.