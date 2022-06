Xiaomi Electric Scooter 4 Pro – nowa hulajnoga z zasięgiem prawie 50 km!

Firma Xiaomi nie próżnuje ani nie zwalnia tempa. Jeszcze niedawno mieliśmy okazję poznać kilka szczegółów na temat hulajnogi Electric Scooter 4 Pro, a dzisiaj znamy już prawdziwe konkrety, w tym jej moc, zastosowane rozwiązania, prędkość i zasięg, jak również cenę. Zainteresowani?

45 kilometrów od Xiaomi

Xiaomi zaprezentowało szerokiej publiczności nowy model swojej hulajnogi, który jeszcze w tym roku będzie dostępny do kupienia na rynku europejskim. Mowa o Electric Scooter 4 Pro, za który odpowiadać będzie Segway-Ninebot (a nie Navee, jak wcześniej przypuszczano). Model ten jednak bez problemu odnajdzie się w gamie dotychczasowych produktów – przypomina on poprzednie urządzenia tej firmy i stanowi logiczną kontynuację serii.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (Źródło: Xiaomi)

Jakie są najważniejsze cechy zaprezentowanego modelu? Każdego z pewnością zainteresują szczegóły techniczne, a konkretniej możliwości najnowszego modelu popularnego producenta. W tej sprawie mamy jasność – Electric Scooter 4 Pro osiągnie moc na poziomie 700 W przy prędkości maksymalnej na poziomie około 25 kilometrów na godzinę. Zasięg możliwy do pokonania na jednym ładowaniu wyniesie około 45 kilometrów.

Ile waży Xiaomi Electric Scooter 4 Pro?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta, hulajnoga elektryczna ma moc znamionową na poziomie 350 W, którą czerpie z akumulatora o pojemności 12400 mAh. Waga całego urządzenia to około 16,5 kilograma, przy wymiarach 119,8 cm na 48,4 cm na 124 cm. Maksymalny udźwig to 120 kilogramów, co z pewnością przysporzy urządzeniu wielu użytkowników.

Całkiem prawdopodobne, że Xiaomi Electric Scooter 4 Pro zostanie wyposażony w ulepszony hamulec tarczowy z tzw. systemem double-action, czyli o podwójnym działaniu. Sterowanie i bezpieczeństwo będzie wspierane przez system E-ABS, a nasz akumulator zostanie wsparty przez KERS, czyli system odzyskiwania energii kinetycznej. Ostatnią ważną cechą sprzętu są 10-calowe opony, które cechuje zdolność do samouszczelniania się i naprawy w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (Źródło: Xiaomi)

A co z ceną? Ta zaproponowana przez firmę na rynek europejski wynosi 799 euro, co w prostym przeliczeniu daje nam kwotę w okolicach 3710 złotych. Niestety, urządzenie nie jest jeszcze dostępne w sprzedaży i nie wiadomo, kiedy producent zdecyduje się na rozpoczęcie dystrybucji w Polsce. Można jednak śmiało spodziewać się, że hulajnoga trafi na półki sklepowe jeszcze w tym roku.