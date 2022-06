Wkrótce będziecie mogli naładować elektryka na długą podróż w niecały kwadrans

Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwko elektrykom jest relacja czasu ładowania do uzyskiwanego zasięgu. Niewykluczone, że ta niedogodność zniknie szybciej niż się spodziewaliśmy.

CATL i nowa generacja akumulatorów

CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) to chiński producent akumulatorów, specjalizujący się w bateriach do aut elektrycznych oraz magazynach energii. 23 czerwca tego roku firma pokazała nową konstrukcję o nazwie Kirin. Jeżeli spojrzycie na jej specyfikację, to okazuje się, że Tesla ma się czego obawiać.

Źródło: CATL

Najbardziej zaawansowaną konstrukcją Amerykanów jest bowiem bateria Tesla 4680, powstająca w fabrykach Panasonica. Nowe ogniwa CATL mają oferować pięciokrotnie wyższą pojemność elektryczną, a cała konstrukcja ma zapewnić do 16% większego zasięgu przy 14% niższej cenie za zestaw całych akumulatorów.

Konstrukcja CATL Kirin ma oferować ok. 1000 kilometrów zasięgu, a ogniwa wykorzystane do jej produkcji mają zapewnić 13% więcej pojemności niż rozwiązanie Tesli, ale nie są to jedyne zalety zestawu.

Nowe baterie zapewnią zasięg do nawet ponad 1000 km

Chińczycy twierdzą, że ich technologia „direct cell-to-pack”, rezygnująca konstrukcji modułowej, zapewnia największe na świecie upakowanie ogniw w akumulatorach do samochodów elektrycznych. 72% zestawu składa się wyłącznie z ogniw i osiąga gęstość 255 Wh/kg, dzięki czemu zaoferowanie zasięgu 1000 kilometrów nie stanowi dla konstrukcji problemu.

Ponadto w Kirin wbudowane jest niesamowicie wydajne chłodzenie wodne o dużej powierzchni, dzięki czemu zwiększono powierzchnię transferu ciepła czterokrotnie, czasowa kontrola termiczna spadła o połowę, „hot start” zajmuje tylko 5 minut, a szybkie ładowanie – 10 minut. Według informacji, przekazanych przez Chińczyków, wystarczy więc niecały kwadrans, aby ogniwa wydłużyły zasięg auta elektrycznego bliski zera do prawie 700 kilometrów.

CATL zapewnia, że akumulator Kirin trafi do masowej produkcji w 2023 i jedną z pierwszych firm, która wykorzysta zestaw w swoich pojazdach elektrycznych, będzie Li Auto. Z pewnością w tym czasie pojawi się też niejeden prototyp, który wykorzysta Kirin do prezentowania konstrukcji, mogących pochwalić się ładowaniem od 10% do 80 % w dziesięć minut oraz zasięgiem zbliżającym się do 1000 kilometrów.