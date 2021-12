GIGABYTE potwierdził, że pracuje nad nowymi kartami graficznymi

Niektóre firmy jeszcze przed oficjalnymi premierami ujawniają, że pracują nad nowym sprzętem. Nie inaczej jest i w tym przypadku, bowiem GIGABYTE zdradził, że pracuje nad trzema modelami kart graficznych. Co ciekawe, dwa z nich mogą być lekkim odświeżeniem GPU, ponieważ mają na pokładzie więcej wbudowanej pamięci wideo.

GIGABYTE GeForce RTX 3080 12 GB oraz RTX 3070 Ti 16 GB – zaraz, po co im więcej pamięci?

Nowe karty graficzne producenta najpewniej doczekają się tylko lekkiego odświeżenia względem starszych modeli, a więc jedyną zauważalną zmianą w nadchodzących wariantach będzie ilość pamięci wideo.

GIGABYTE zamierza wprowadzić całą masę nowych RTX-ów 3080 z 12 GB (10 wariantów niereferencyjnych), a także 6 modeli RTX 3070 Ti z 16 GB pamięci wideo. Ponadto w bazie danych EEC pojawiają się 3 nazwy kodowe nadchodzącego budżetowego Radeon RX 6500 XT, który według ostatnich doniesień ma zadebiutować na początku 2022 roku.

źródło: Wccftech

Dla przypomnienia – podstawowy RTX 3080 ma 10 GB pamięci GDDR6X, zaś 3070 Ti – 8 GB, a większe pokłady VRAM-u z perspektywy gracza nie mają większego sensu, ponieważ 8 GB to wystarczająca ilość do rozgrywki w najwyższych detalach przy rozdzielczości WQHD (2560×1440 pikseli).

GeForce RTX 3070 (źródło: NVIDIA)

Tak ogromne ilości pamięci wideo sprawdzają się jedynie w zastosowaniach profesjonalnych – 3070 Ti nie jest kartą stworzoną do grania w wyższych rozdzielczościach (takich jak 4K). Niemniej jednak, czy potrzebujemy nowych wersji kart graficznych? Jeśli to ma być krok w stronę poprawy dostępności, to tak, ale z drugiej strony GIGABYTE będzie musiał zwiększyć dostawy modułów GDDR6X, co może przy okazji dodatkowo wywindować cenę.

Premiera „nowych” Ampere może się skończyć podobnie jak odświeżonej wersji GeForce RTX 2060 12 GB, w przypadku której nie znamy nawet katalogowej ceny producenta. Nieco inaczej może być z Radeonem RX 6500 XT, czyli jeszcze bardziej budżetowym przedstawicielem z rodziny AMD Navi II – po premierze RX’a 6600 (XT) w wielu polskich sklepach karty były dostępne, a więc możemy się spodziewać, że historia się powtórzy.

Według nieoficjalnych informacji. GeForce RTX 3080 Ti 12 GB i GeForce RTX 3070 Ti mają zostać zapowiedziane jeszcze w tym miesiącu – 17 grudnia, natomiast ich premiera powinna odbyć się 11 stycznia 2022 roku.