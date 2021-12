Ten błąd może kosztować kogoś życie

Im bardziej rozbudowany system, tym więcej w nim błędów, przed którymi nie sposób się ustrzec. Ten jest jednak wyjątkowo niebezpieczny, bo może kosztować kogoś życie. Google wraz z Microsoftem pracują w pocie czoła, żeby go wyeliminować.

Ten błąd w systemie Android może kosztować kogoś życie

Smartfony są z nami prawie zawsze i wszędzie – relatywnie niewiele osób się z nimi rozstaje na dłuższą chwilę. Ma to tę zaletę, że gdy wydarzy się coś niespodziewanego i niebezpiecznego, można od razu zadzwonić po pomoc. A przynajmniej w teorii, bo okazuje się, że nie zawsze jest to możliwe. I bynajmniej nie chodzi tu o brak zasięgu.

Kilka dni temu w serwisie Reddit pojawił się niepokojący wpis użytkownika u/KitchenPicture5849. Doniósł on, że gdy próbował zadzwonić na numer ratunkowy 911 (amerykański odpowiednik 112), ponieważ jego babcia źle się poczuła, po jednym sygnale jego smartfon Pixel 3 się zawiesił na ekranie z aplikacjami – mógł jedynie klikać w nie, podczas gdy połączenie działało w tle.

Dzwoniący nie mógł jednak porozmawiać z operatorem w centrum ratunkowym, żeby wyjaśnić, co się stało, ale – co ciekawe – smartfon poinformował go, że wysłał jego lokalizację do służb.

Szczęście w nieszczęściu, że babcia – jako człowiek starej daty – posiadała telefon stacjonarny, dzięki czemu jej wnuczek mógł jeszcze raz zadzwonić na numer alarmowy 911, aby wezwać pomoc. Nie miał bowiem pewności, że służby ratunkowe faktycznie odebrały wezwanie i przyjadą, by ratować jego babcię.

Postanowił więc spróbować powtórzyć ten scenariusz i tym razem go sfilmować za pomocą telefonu swoich rodziców. Sytuacja się powtórzyła – jego Pixel 3 po wykręceniu numeru 911 ponownie się zawiesił. Co więcej, sprawdził historię połączeń na swoim koncie abonenckim i okazało się, że jego operator (Verizon) nie odnotował żadnego połączenia na numer alarmowy w tym dniu.

Google zna już ten błąd w systemie Android i wkrótce go wyeliminuje

Google dopiero po 10 dniach poinformowało, co spowodowało błąd podczas połączenia z numerem alarmowym. Gigant z Mountain View wierzy, że występuje on jedynie na małej liczbie urządzeń z zainstalowaną aplikacją Microsoft Teams, gdy użytkownik nie jest do niej zalogowany. Z przeprowadzonego śledztwa wynika, że jest to efekt „niezamierzonej interakcji” pomiędzy systemem Android i aplikacją Teams.

Jako że błąd mimo wszystko może kosztować kogoś życie, Google i Microsoft pracują w pocie czoła, aby go wyeliminować – wkrótce ma się pojawić aktualizacja dla aplikacji Teams, a także dla systemu Android (4 stycznia 2022 roku).

Gigant z Mountain View informuje, że błąd pojawia się jedynie na urządzeniach z systemem Android 10 lub nowszym. Jeżeli jego posiadacz ma zainstalowaną aplikację Teams, zaleca się, aby pozostał w niej zalogowany lub ją odinstalował, jeśli nie jest.