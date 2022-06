Xiaomi ukatrupiło obiecujący smartfon. Dostaniemy „bieda edyszyn”

Xiaomi ma w swojej ofercie mnóstwo ciekawych smartfonów. Wiele z nich trafia do Polski, jednak nie wszystkie. Niestety, podobny los spotka także ten. „Na pocieszenie” otrzymamy nieco „mniej topowy” model.

Xiaomi zrezygnowało z globalnej premiery tego smartfona

Już od jakiegoś czasu mówi się, że producent planuje wprowadzić na globalny rynek model Redmi K40S, który zadebiutował w Chinach w marcu 2022 roku. Oczywiście poza ojczyzną Xiaomi ma się on nazywać inaczej – POCO F4 5G (dołączy zatem do POCO F4 GT, który jest dostępny w Polsce już od 10 maja).

Jednocześnie chodziły słuchy, że do globalnej premiery przygotowany jest również topowy model z serii Redmi K50 – Redmi K50 Pro z procesorem MediaTek Dimensity 9000. Dla przypomnienia, Redmi K50 ma układ MediaTek Dimensity 8100, a wspomniany w poprzednim akapicie Redmi K40S platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 870, która pod względem wydajności ustępuje ww. SoC MediaTeka.

Redmi K50 Pro (źródło: Xiaomi)

Serwis xiaomiui informuje, że globalna wersja Redmi K50 Pro, tj. POCO F4 Pro, miałaby nazwę kodową „matisse” oraz numer modelu 22011211G i L11, a także identyczną specyfikację jak oryginał. Smartfon został nawet dostrzeżony w IMEI Database, ale okazuje się, że producent podjął decyzję o wstrzymaniu przygotowywania go do globalnej premiery. Ostatnia kompilacja wewnętrzna została wydana 19 kwietnia 2022 roku i od tamtej pory nic nowego się nie wydarzyło. To zdaniem portalu xiaomiui prowadzi do wniosku, że firma postawiła krzyżyk na POCO F4 Pro.

Pozostaje nam czekać na POCO F4 5G

Redmi K40S ma kilka elementów wspólnych ze smartfonami z serii Redmi K50, ale nie bez powodu należy do innej rodziny i jest pozycjonowany niżej. Mimo wszystko to porządnie wyposażony model, który z pewnością spełni oczekiwania wielu klientów.

Oprócz procesora Qualcomm Snapdragon 870, oferuje on m.in. 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rodzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 360 Hz oraz szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji, a także pamięci RAM LPDDR5 i UFS 3.1.

Redmi K40S (źródło: Xiaomi)

Ponadto na pokładzie Redmi K40S znajdują się akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W, aparat 20 Mpix na przodzie, moduł NFC, głośniki stereo z Dolby Atmos, czujnik światła 360° i port podczerwieni. Warto też dodać, że smartfon jest odporny na przypadkowe zachlapania.

Jedyną różnicą, oprócz nazwy, ma być lekko zmodyfikowany zestaw aparatów na panelu tylnym – główny o rozdzielczości 48 Mpix zastąpi 64 Mpix. Na szczęście z przedpremierowych informacji wynika, że Xiaomi nie zrezygnuje z optycznej stabilizacji obrazu. Obok znajdą się jeszcze dwa aparaty: 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro.

Indyjski oddział POCO zapowiedział już globalną premierę POCO F4 5G, jednak nie podał jeszcze konkretnego terminu oficjalnej premiery smartfona.