Samsung sypnął promocjami na smartfony, smartwatch i tablety. Aż nie wiadomo, z której skorzystać

Mówi się, że od przybytku głowa nie boli. Tutaj może się jednak zakręcić w głowie. Samsung przygotował bowiem kilka promocji na swoje smartfony, smartwatch i tablety. Na szczęście w większości przypadków macie jeszcze trochę czasu, aby spokojnie zdecydować, z której (a może z których?) skorzystacie.

Promocje na smartfony i smartwatch Samsunga

Na początek – 200 złotych zwrotu po zakupie Galaxy A33 5G lub Galaxy A53 5G. Aby skorzystać z tej oferty, należy kupić smartfon w okresie od 6 do 19 czerwca 2022 roku i aktywować go do 26 czerwca 2022 roku. Aktywacja to – za regulaminem – uruchomienie Produktu z aktywną kartą SIM polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych na czas co najmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

źródło: Samsung

Następnie do 3 lipca 2022 roku należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members, w którym trzeba załączyć dowód zakupu i podać numer konta, na który klient otrzyma zwrot (w ciągu 14 dni po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia). Aktualnie Galaxy A33 5G kosztuje 1499 złotych, a Galaxy A53 5G – 1799 złotych. W obu przypadkach są to ceny niższe niż w momencie polskiej premiery (nawet o 300 złotych).

Regulamin promocji „Czerwcowa promocja cashback – Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G” (PDF)

Druga promocja to drugi smartfon Galaxy za złotówkę lub za darmo – przy zakupie Galaxy S21 FE 5G można dostać model Galaxy M12 za 1 złoty albo nawet za darmo, w zależności od tego, w jakim sklepie skorzystacie z tej promocji (a możecie m.in. w RTV Euro AGD). Aktualnie Galaxy S21 FE 5G (6 GB/128 GB) kosztuje 2999 złotych, natomiast cena Galaxy M12 w oficjalnej polskiej dystrybucji wynosi 699 złotych. Oferta obowiązuje do 26 czerwca 2022 roku.

Następna promocja na smartfony to również gratisy. Osoby, które kupią model Galaxy Z Flip 3, otrzymają (w prezencie lub za złotówkę, w zależności od sklepu) smartwatch Galaxy Watch 4 (Bluetooth). Z kolei klienci, którzy wybiorą Galaxy Z Fold 3, dostaną smartwatch Galaxy Watch 4 (Bluetooth) i słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 (za darmo lub za łącznie 2 złote). Oferta obowiązuje tylko do 12 czerwca 2022 roku, tj. najbliższej niedzieli, lub do wyczerpania zapasów.

źródło: Samsung

A skoro na tapecie pojawił się smartwatch, to na niego też jest promocja – osoby, które kupią Galaxy Watch 4 w okresie od 6 do 26 czerwca 2022 roku, mogą otrzymać zwrot w wysokości 300 złotych na konto bankowe. Aby to zrobić, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do 26 czerwca 2022 roku. Pieniądze zostaną przelane w ciągu 14 dni po pozytywnej weryfikacji. Co ważne, w promocji nie bierze udział Galaxy Watch 4 Classic!

Regulamin promocji „Czerwcowa promocja cashback – kup model Galaxy Watch4 i zyskaj zwrot 300 zł” (PDF)

Promocja na tablety Samsunga

Akcja promocyjna obejmuje w sumie cztery modele z dwóch rodzin: Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 oraz Galaxy Tab S7 FE. Po zakupie tabletu w okresie od 6 czerwca do 3 lipca 2022 roku klient może otrzymać gratis:

etui Book Cover Slim z klawiaturą w kolorze czarnym (EF-DT630UBEGEU) do Galaxy Tab S8,

etui Book Cover Slim z klawiaturą w kolorze czarnym (EF-DT730UBEGEU) do Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S7 FE,

etui Book Cover z klawiaturą w kolorze czarnym (EF-DX900UBEGEU) do Galaxy Tab S8 Ultra.

Aby otrzymać prezent, należy aktywować tablet do 10 lipca 2022 roku (na terenie Polski z dostępem do internetu) i do 17 lipca 2022 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy w aplikacji Samsung Members. Etui z klawiaturą zostanie wysłane w ciągu 14 dni po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Regulamin promocji „Czerwcowa Promocja ECOSYSTEM: Rodzina Galaxy Tab S8 i Galaxy Tab S7 FE z wybranymi etui Book Cover z klawiaturą” (PDF)