Honor Band 10 wytrzyma nawet dwa tygodnie. I nie pozwoli zejść na zawał

Firma Honor zaprezentowała kolejne w tym miesiącu nowości. W ostatnim „rzucie” zaanonsowano przede wszystkim opaskę Honor Band 10. Poza tym światło dzienne ujrzał jeszcze smartfon Honor X70i, o którym za moment…

Premiera opaski Honor Band 10

Honor Band 10 to najnowsza opaska sportowa w ofercie chińskiego producenta. Jeśli liczysz na rewolucyjne zmiany względem modelu Honor Band 9, to niechybnie się zawiedziesz. W pozostałych przypadkach ta nowinka może przypaść Ci do gustu.

Nowy smartband marki Honor ma korpus o grubości niespełna 9 mm, wieńczony przez zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,57 cala i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Dzięki czujnikowi oświetlenia jego jasność jest dostosowywana automatycznie.

Na podstawowy zestaw funkcji składają się: całodobowy pomiar pulsu, monitoring natlenienia krwi, wykrywanie stresu, analiza czasu i jakości snu oraz śledzenie aktywności (w tym postawionych kroków i spalonych kalorii).

Honor Band 10 oferuje też 96 trybów treningowych, w tym 11 profesjonalnych. Pozwala także użytkownikom skorzystać z dwóch rozbudowanych narzędzi: do monitorowania zdrowia serca (z AI), więc powinna poinformować o jego nieodpowiedniej kondycji zanim będzie za późno oraz podsumowującego dane z całego poprzedniego dnia (Morning Health Briefing).

Honor Band 10 (fot. Honor)

W kontekście czasu pracy opaska oferować ma maksymalnie 14 dni między ładowaniami. Przy regularnym użytkowaniu spada do 10 dni, a zawsze włączony ekran (AoD) skraca czas do około 3 dni.

Cztery kolory, dwa warianty. Ile kosztuje Honor Band 10? Cena w Chinach

Producent przygotował cztery wersje kolorystyczne swojej opaski: niebieską (Coastal Blue), szarą (Silver Grey), czarną (Obsidian Black) i miętową (Mint Green). Jest też wiele różnych pasków do wyboru.

W Chinach do sprzedaży trafiły dwie wersje opaski Honor Band 10. Standardowa kosztuje 249 juanów (równowartość ~130 złotych), a wariant wzbogacony o moduł NFC został wyceniony na 299 juanów (~155 złotych).

Przyszłość modelu Honor Band 10 w Polsce stoi pod znakiem zapytania. Jeśli już teraz marzy Ci się podobne urządzenie, sprawdź nasz ranking tanich opasek sportowych, w którym znajdziesz kilka smartbandów o zróżnicowanej charakterystyce.

Wysyp nowości Honor. Wśród nich smartfon Honor X70i

Firmie Honor ewidentnie rozwiązał się worek z nowościami. Zaledwie wczoraj pisałem o premierze tabletu Honor Tab GT i smartfona Honor GT Pro, a było to jedynie dzień po newsie o debiucie modelu Honor X60 GT. Parę dni wcześniej zaprezentowany został smartfon Honor Power z olbrzymim akumulatorem o pojemności 8000 mAh, a na początku kwietnia pokazano modele Honor Play 60 i Play 60m.

No i nie zapominajmy, że w tak zwanym międzyczasie na polski rynek wszedł smartfon Honor 400 Lite, którego recenzję możesz już przeczytać na Tabletowo.pl. Teraz w Chinach zaprezentowany został kolejny nowy smartfon tego producenta – Honor X70i. I ma on sporo wspólnego ze wspomnianą przed momentem Czterysetką.

Honor X70i (fot. Honor)

Podstawowe elementy specyfikacji smartfona Honor X70i są takie same jak w modelu 400 Lite. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 7025, z którym współpracuje 8 lub 12 GB RAM, a obraz wyświetlany jest na 6,7-calowym ekranie AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 3500 nitów.

Nie zmienił się także główny aparat: 108 Mpix (f/1.75). Czas jednak pomówić o różnicach. Podstawowa jest taka, że brakuje dodatkowego modułu ultraszerokokątnego. Kamerka z przodu ma zaś nie 16, lecz 8 Mpix. Jest też zmiana na plus – pojemność akumulatora wzrosła z 5230 do 6000 mAh. Niestety maksymalna moc ładowania nadal wynosi 35 W.

Poza tym smartfon Honor X70i oferuje system Android 15, łączność 5G i maksymalnie 512 GB pamięci masowej. Wszystko to przy wymiarach 161×74,55×7,29 mm i wadze niespełna 180 gramów. Konstrukcja spełnia wymogi normy IP65.

Choć wyspa aparatów nie przypomina już tej z iPhone’a 16 Pro Max, to podobnie jak Honor 400 Lite, nowy smartfon ma też fizyczny przycisk aparatu oraz szerokie wycięcie na przednim ekranie.

Cena Honor X70i w Chinach

Jak na razie urządzenie dostępne jest tylko w Chinach, gdzie ceny poszczególnych konfiguracji przedstawiają się następująco:

8/256 GB – 1399 juanów (~725 złotych),

12/256 GB – 1699 juanów (~880 złotych),

12/512 GB – 1899 juanów (~980 złotych).

Niemal bliźniaczy Honor 400 Lite kosztuje obecnie 1299 złotych i można go kupić w wielu polskich sklepach.