Ten smartfon ma akumulator 8000 mAh i mniej niż 8 mm grubości!

Firma Honor zaprezentowała dziś w Chinach smartfon Honor Power, który wyposażono w akumulator o pojemności aż 8000 mAh. Mimo to urządzenie ma mniej niż 8 mm grubości.

Smartfon Honor Power oferuje ogromny akumulator w zaskakująco smukłej obudowie

Smartfon Honor Power wyposażono w krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 8000 mAh, którego żywotność – według deklaracji producenta – sięga aż… 6 lat (pojemność spadnie do 80% po 1000 cykli).

Firma zadbała też o to, aby dało się go szybko naładować – urządzenie obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 66 W (od 3 do 100% w 68 minut). Pomimo zastosowania tak pojemnej baterii, model ten ma grubość zaledwie 7,98 mm i waży 209 gramów, czyli mniej niż Samsung Galaxy A55 5G z ogniwem 5000 mAh (213 gramów).

Honor Power (źródło: Honor)

Smartfon Honor Power otrzymał też procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm), a ponadto zapewni swoim właścicielom od 8 do 12 GB RAM i od 256 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od konfiguracji). Będą oni mogli również korzystać z wyświetlacza o przekątnej 6,78 cala i jasności do 4000 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz obsługą 1,07 mld kolorów i palety DCI-P3. Dodatkowym udogodnieniem jest ściemnianie 3840 Hz.

Zaprezentowany dziś smartfon Honora ma na pokładzie też aparat o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą o rozmiarze 1/1,56″ i optyczną stabilizacją obrazu (na tyle) oraz 16 Mpix (na przodzie), moduł NFC i głośniki stereo. Urządzenie obsługuje również trzy częstotliwości systemu Beidou i dwie GPS, a także dwukierunkową komunikację satelitarną z wykorzystaniem systemu Beidou.

Producent deklaruje też, że konstrukcja smartfona jest w całości wodoodporna – urządzenie można zanurzyć, moczyć i myć w wodzie, aczkolwiek nie pada informacja na temat zgodności z jakąkolwiek klasą IP.

Ile kosztuje smartfon Honor Power i czy będzie dostępny w Polsce?

Smartfon Honor Power jest już dostępny w Chinach, gdzie kosztuje:

1999 juanów (równowartość około 1030 złotych) za wersję 8/256 GB,

2199 juanów (~1130 złotych) za wariant 12/256 GB,

2499 juanów (~1290 złotych) za konfigurację 12/512 GB.

Producent przekazał serwisowi Android Authority, że „w stosownym czasie” podzieli się informacjami na temat dostępności tego urządzenia poza Chinami.