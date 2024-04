Dobra opaska sportowa w 2024 roku. Jaki smartband wybrać?

Jaka opaska sportowa w 2024 roku jest warta zakupu? Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, w tej kategorii produktowej wybór wcale nie jest szczególnie duży. Niemniej jednak są oczywiście lepsze i gorsze smartbandy – w tym rankingu znajdziesz wyłącznie te pierwsze.

Jaki smartband wybrać w 2024 roku?

Smartband, czyli inteligentna opaska sportowa, to gadżet przypominający nieco smartwatcha, ale przeważnie jest mniejszy, lżejszy i nieco uboższy pod względem funkcjonalności (a przynajmniej tej wybiegającej poza monitorowanie zdrowia i aktywności). Dzięki temu często jest też dużo tańszy – najbardziej wypasione modele da się kupić już za kilkaset złotych, a budżet na poziomie trzech stówek jest wystarczający, by kupić porządny i dobrze wyposażony sprzęt.

Aż 6 spośród 7 modeli w tym rankingu da się kupić za mniej niż 300 złotych. Równocześnie każdy z nich oferuje precyzyjny pomiar pulsu i natlenienia krwi, monitoring aktywności podczas treningu oraz czasu i jakości snu, a także zliczanie kroków i spalonych kalorii. Standardem są też takie funkcje jak powiadomienia z telefonu, prognoza pogody czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Niektóre opaski sportowe dorzucają do tego jeszcze moduły GPS (do lokalizacji) oraz NFC (do płatności zbliżeniowych).

Przejdźmy zatem do odpowiedzi na pytanie o to, jaką opaskę sportową wybrać w 2024 roku. Tak jak wspomniałem, mam 7 typów…

Jaka opaska sportowa? Ranking 2024:

Aktualny ranking smartbandów

Gdybym miał do wydania tylko kilkadziesiąt złotych, wybrałbym Xiaomi Mi Band 8 Active lub Redmi Band 2 (to zasadniczo jedno i to samo urządzenie pod dwoma nazwami). Żadnego z tych modeli nie mogę jednak polecić z całkowicie czystym sumieniem, dlatego ranking rozpoczyna się na odrobinę wyższym poziomie cenowym. A otwiera go…

Huawei Band 7 – dobra i tania opaska sportowa dla każdego

Zamiast kupować premierowe urządzenie z niskiej półki, czasem lepiej jest wybrać po prostu model poprzedniej generacji. Dlatego właśnie mając do dyspozycji 150 złotych, kupiłbym opaskę Huawei Band 7, która swoją premierę miała jeszcze w 2022 roku. Urządzenie godnie się zestarzało i dwa lata później pozostaje lepszą opcją niż niejeden nowy model.

Od gadżetu tej klasy nie można oczywiście wymagać zbyt wiele. Siódemka firmy Huawei i tak jednak świetnie radzi sobie z podstawowym monitorowaniem aktywności: całkiem sprawnie mierzy puls i poziom natlenienia krwi, a także stres i sen. W kontekście nocnego odpoczynku jest w stanie identyfikować sześć najpopularniejszych problemów.

fot. Huawei

Opaska sportowa – jak sama nazwa wskazuje – służy jednak przede wszystkim do śledzenia aktywności podczas ruchu. Ten konkretny model oferuje 96 trybów sportowych, dzięki czemu dostarcza precyzyjne statystyki na temat biegu, jazdy na rowerze czy pływania.

Dodatkowo – niczym smartwatch – wyświetla powiadomienia z telefonu i umożliwia sterowanie smartfonowym odtwarzaczem muzyki. Wśród aplikacji znajdziesz też prognozę pogody, stoper czy minutnik. Wszystko to wyświetla na 1,47-calowym ekranie dotykowym, pokrytym szkłem odpornym na zadrapania.

Najważniejsze cechy opaski Huawei Band 7:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,47 cala, 194×368 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, stres, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem, zdalna migawka aparatu

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: brak

moduł NFC: brak

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni

cena: ok. 150 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Media Expert

fot. Huawei

Huawei Band 8 – opaska sportowa na czwórkę z plusem

Dokładając kilka dyszek możesz kupić nowszy model, mianowicie Huawei Band 8. Producent nie pokusił się wprawdzie o żadne rewolucyjne zmiany (i specyfikacja na pierwszy rzut oka wygląda identycznie), ale nie zabrakło za to paru mniejszych poprawek.

Pojawiło się kilka dodatkowych trybów sportowych, a w pozostałych monitorowanie aktywności jest bardziej precyzyjne, dzięki zaktualizowanym algorytmom. Do tego ramka wokół ekranu jest nieco smuklejsza, a technologia szybkiego ładowania umożliwia uzupełnienie energii od 0 do 100% w zaledwie 45 minut.

Huawei Band 8 (źródło: Huawei)

W teście tego modelu Kasia podsumowała, że za dwie stówki otrzymujemy opaskę, która ma świetny, AMOLED-owy ekran, nieźle wygląda (zwłaszcza w zielonej wersji!), jest wodoszczelna, oferuje długi czas pracy i możliwość ustawienia Always on Display (który jednak ten czas pracy znacznie skraca). Do tego bardzo dobrze radzi sobie z monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych, aktywności i snu, jak również jest kompatybilna ze wszystkimi systemami mobilnymi.

Opaska ma też, naturalnie, swoje minusy, a właściwie braki. Przede wszystkim nie ma mikrofonu ani głośnika. Brakuje jej też modułów GPS i NFC (jeśli zależy Ci na tym drugim, to koniecznie przyjrzyj się kolejnemu modelowi w tym rankingu).

Najważniejsze cechy opaski Huawei Band 8:

Xiaomi Smart Band 7 NFC – smartband, którym zapłacisz w sklepie

Xiaomi Smart Band 7 NFC – jak sama nazwa wskazuje – ma na pokładzie moduł zbliżeniowy, dzięki któremu opaską możesz zapłacić na przykład za zakupy w sklepie. To jedno z niewielu urządzeń tego typu, oferujących taką właśnie możliwość, a spośród tych najtańszych – zdecydowanie najbardziej godne polecenia.

Wiedz tylko, że system Xiaomi Pay w Polsce jest kompatybilny tylko z kilkoma bankami (w kolejności alfabetycznej są to: Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, mBank, Nest Bank oraz PKO Bank Polski, a także placówki grup BPS i SGB).

fot. Xiaomi

Pierwsza z trzech opasek Xiaomi polecanych w tym rankingu oferuje także ponad 110 trybów sportowych (ze szczegółową analizą efektów, obciążenia i wydolności), całodobowy monitoring tętna i saturacji oraz kilka dodatkowych funkcji, takich jak badanie czasu i jakości snu, powiadomienia z telefonu czy prognoza pogody.

Dokładne i kompletne statystyki są dostępne w aplikacji na telefon, ale sporo informacji wyczytamy też z 1,62-calowego wyświetlacza AMOLED o wysokiej rozdzielczości. Na pochwałę zasługuje również czas pracy przekraczający tydzień przy intensywnym użytkowaniu i sięgający 2 tygodni przy normalnym korzystaniu.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 7 NFC:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,62 cala, 192×490 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, stres, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, pogoda

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: brak

moduł NFC: tak

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni

cena: ok. 200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Media Expert, Mi-Home, Morele, x-kom

Xiaomi Smart Band 7 NFC (fot. Xiaomi)

Xiaomi Smart Band 8 – najlepsza opaska sportowa na co dzień

Podstawowy model nowej generacji jest pozbawiony modułu NFC, ale poza tym ma bardzo zbliżoną specyfikację do przed momentem opisywanej Siódemki. Jest też od niej nieco tańszy (w momencie publikacji da się go kupić już za około 150 złotych, choć normalnie kosztuje o kilka dyszek więcej).

Można by tu wspomnieć o minimalnie dłuższym czasie działania albo o ekranie z czujnikiem światła (dzięki któremu automatycznie dostosowuje swoją jasność), ale tak naprawdę największą zmianą w porównaniu do poprzedniej generacji jest konstrukcja. Rzecz w tym, że centralną część opaski Xiaomi Smart Band 8 można wyjąć.

fot. Xiaomi

Po co ktoś miałby to robić? Ano po to, by zamiast opaski mieć wisiorek (gdy stylizacja danego dnia zakłada założenie klasycznego zegarka na nadgarstek) albo też by przyczepić komputerek do buta i zbierać bardziej precyzyjne dane podczas treningów biegowych.

Kacper w recenzji Xiaomi Smart Band 8 napisał, że to dobra opaska do korzystania na co dzień, a stosunek jakości do ceny moim zdaniem stoi na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście ma kilka braków, ale myślę, że na część z nich można przymknąć oko. […] Nie kosztuje zbyt dużo, a funkcji oferuje naprawdę wiele.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 8:

fot. Kacper Żarski | Tabletowo.pl

Xiaomi Smart Band 8 Pro – opaska z GPS-em, której blisko do zegarka

Jeśli Twoje oczekiwania są większe, to wiedz, że na rynku dostępny jest też model Xiaomi Smart Band 8 Pro. Duży, prostokątny wyświetlacz budzi jednak uzasadnione wątpliwości, czy aby na pewno wciąż jest to opaska, czy może już smartwatch. Pod względem funkcjonalności jednak bliżej temu urządzeniu do tej pierwszej, więc tego się trzymajmy.

Skoro już jednak wspomniałem o ekranie, to dodam od razu, że jest to panel AMOLED o przekątnej 1,74 cala i rozdzielczości 336×480 pikseli. Słowem: informacji mieści się tu co niemiara, a też Ósemka z dopiskiem Pro sporo danych zbiera, by mieć później co pokazywać.

O tym za moment, bo jest jeszcze jeden ważny szczegół: jasność ekranu jest tu o 100 nitów wyższa (wynosi 600 nitów), dzięki czemu czytelność w słońcu jest zdecydowanie lepsza.

fot. Xiaomi

No dobrze, ale pomówmy o funkcjonalności. Xiaomi Smart Band 8 Pro oferuje aż 150 trybów sportowych, w których cechuje się całkiem wysoką precyzją pomiarów. Mierzy też naturalnie puls i natlenienie krwi, zlicza kroki i spalone kalorie, a także oddaje do dyspozycji osobistego trenera, który pomaga właściwie zadbać o mięśnie.

Być może najważniejsza informacja jest jednak taka, że jest to opaska z GPS-em, co z jednej strony pozwala w pewnej mierze uniezależnić się od smartfona, a z drugiej – pozytywnie wpływa na precyzję pomiaru tempa czy dystansu.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 8 Pro:

Xiaomi Smart Band 8 Pro (źródło: weibo)

Samsung Galaxy Fit 3 – dobra opaska do monitorowania aktywności

W rankingu nie mogłoby też zabraknąć najnowszej opaski producenta z Korei Południowej. Samsung Galaxy Fit 3 ma wprawdzie sporo braków (nie ma ani GPS-u, ani NFC), a czas działania przy normalnym użytkowaniu raczej nie przekracza tygodnia. Niemniej ma też kilka atutów, które każą się nią zainteresować.

Przede wszystkim smartband Samsunga wyśmienicie radzi sobie z monitorowaniem aktywności, zdrowia i snu. Działa płynnie i bezproblemowo, a do tego oferuje dodatkowe funkcje (takie jak powiadomienia z możliwością szybkiego odpowiadania). Niestety niektóre opcje dostępne są tylko wtedy, gdy sparujemy urządzenie ze smartfonem Galaxy.

fot. Samsung

Kolejną zaletą urządzenia jest wyśmienity ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności. Trudno też zarzucić coś temu gadżetowi pod względem jakości wykonania (choć sama estetyka to już kwestia dyskusyjna – przede wszystkim ze względu na podbródek).

Kasia w recenzji bez trudu wypunktowała zarówno minusy, jak i plusy tej opaski, choć ostatecznie wystawiła jej relatywnie niską notę (6,6/10). Głównym powodem takiej decyzji była cena i niesatysfakcjonujący czas pracy względem deklaracji producenta. Niemniej niewielka konkurencja na rynku sprawia, że nawet pomimo tego jest to jedna z najlepszych opcji w 2024 roku.

Najważniejsze cechy opaski Samsung Galaxy Fit 3:

Fitbit (by Google) Charge 6 – po prostu smartband kompletny

Są świetne opaski za 100, 200 czy 300 złotych, a później długo, długo nic. Kolejnym godnym polecenia modelem (i zarazem ostatnim w tym rankingu) jest dopiero Fitbit Charge 6 kosztujący ponad sześć stówek. Jest to jednak urządzenie, które z powodzeniem można nazwać smartbandem kompletnym.

Opaska oferuje wszystkie podstawowe pomiary zdrowotne i ponad 40 trybów treningowych, w których precyzyjnie monitoruje aktywność użytkownika. Śledzi także stres i sen oraz podpowiada, kiedy jest dobry czas na intensywne ćwiczenia, a kiedy lepiej odpocząć i dać się organizmowi zregenerować.

fot. Google

Jak na oficjalną opaskę z oferty Google przystało, oferuje płatności zbliżeniowe z Portfelem Google, nawigację z wykorzystaniem Map Google oraz odtwarzanie muzyki w usłudze YouTube Music. Pełnię funkcjonalności osiąga jednak tylko wtedy, gdy w pobliżu masz też swój smartfon. Oczywiście smartband wyświetla też powiadomienia z telefonu.

Wszystkie kluczowe informacje pokazuje na wyświetlaczu o przekątnej 1,04 cala i rozdzielczości 184×276 pikseli. Warto też zwrócić uwagę na czas pracy, który przy normalnym użytkowaniu sięga tygodnia (nasz test wykazał, że zapewnienia producenta znajdują odwzorowanie w rzeczywistości).

Najważniejsze cechy opaski Fitbit (by Google) Charge 6:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,04 cala, 184×276 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, temperatura, stres, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, nawigacja (Google Maps), sterowanie (YouTube Music)

wodoszczelność: tak,

łączność: Bluetooth

moduł GPS: tak

moduł NFC: tak

czas pracy na ładowaniu: do 7 dni (realnie ~7 dni)

cena: ok. 650 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, x-kom

smartband Fitbit Charge 6 (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Najlepszy smartband w 2024 roku to…

Jak widzisz, najlepszą opcją na 2024 rok jest Fitbit Charge 6, choć jego cena może skutecznie odstraszać. Specyfikacja nie do końca też uzasadnia tę kwotę. Innymi słowy: to najlepsza opaska, ale nie najlepiej wyceniona.

Jeśli celujesz w optymalny stosunek ceny do jakości i oferowanych możliwości, to najlepiej zrobisz, stawiając na któreś z urządzeń Xiaomi albo Huawei. No i jest też Samsung Galaxy Fit 3, którego funkcjonalność w pełni docenisz jednak tylko wtedy, gdy na co dzień korzystasz też ze smartfona tego samego producenta.

