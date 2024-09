Dobra i tania opaska sportowa. Jaki smartband wybrać, gdy chcesz wydać mało?

Marzy Ci się dobra i tania opaska sportowa? W tym rankingu znajdziesz siedem propozycji, które mogą sprostać Twoim wymaganiom. Wierzę, że dzięki temu uda Ci się wybrać najlepszy smartband dla siebie – nawet, jeśli chcesz wydać bardzo małą kwotę.

Dobre i tanie opaski inteligentne – tak, jest coś takiego

Opaski sportowe, zwane też inteligentnymi lub monitorującymi, nie należą do najdroższych akcesoriów ubieralnych. W rzeczywistości o większości z nich można powiedzieć, że są tanie. Niemniej jeśli podkreślasz fakt, że szukasz niedrogiego urządzenia, mam dla Ciebie kilka propozycji za naprawdę nieduże pieniądze.

Najlepsze opaski sportowe polecam w innym zestawieniu. Na ten ranking natomiast składa się 7 modeli, z czego 2 kosztują mniej niż 100 złotych, kolejne 3 możesz kupić za 150-200 złotych, a dopełnieniem całości są 2 urządzenia za niespełna 300 złotych. Nieważne więc, jak definiujesz słowo „tani” w kontekście smartbandów – możesz znaleźć tu coś dla siebie.

Jaka tania opaska sportowa? Ranking 2024:

Co oferują tanie opaski sportowe w 2024 roku?

Opaski inteligentne z założenia są dość prostymi urządzeniami, których podstawowym zadaniem jest monitorowanie aktywności, zdrowia i coraz częściej także snu. Możesz także oczekiwać, że wyświetlą również powiadomienia z telefonu, zaprezentują prognozę pogody czy umożliwią sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Jeśli jednak liczysz na coś więcej, lepiej zrobisz, decydując się na jakiś dobry smartwatch. Obecnie nawet smartwatche za mniej niż 1000 złotych są w stanie zaoferować naprawdę sporo.

Oddaliliśmy się jednak od tematu, więc cofnijmy się… Dobra opaska sportowa za stówkę zlicza dla Ciebie kroki, spalone kalorie czy pokonany dystans. Monitoruje też czas i jakość snu, a do tego mierzy puls i natlenienie krwi.

Dokładając kolejne 100 złotych możesz liczyć na większą liczbę trybów treningowych, ale pod względem funkcjonalności raczej nie ma co spodziewać się rewolucji. Za to wyświetlacz będzie najpewniej jaśniejszy, co ułatwia korzystanie w słoneczne dni. Sama konstrukcja może też być solidniejsza.

Za mniej niż 300 złotych możesz już także kupić opaskę inteligentną z modułem GPS, choć wybór nie należy do szczególnie szerokich. Niestety, w tej kategorii cenowej nie są obecnie dostępne smartbandy z obsługą płatności zbliżeniowych (jest wprawdzie Xiaomi Smart Band 7 NFC, ale jego dostępność to dość skomplikowana sprawa).

Więcej na temat tego, co oferują, dowiesz się z opisów poszczególnych modeli. A skoro tak, najwyższy czas, by zaczynać! Oto ranking najlepszych smartbandów za najmniejsze pieniądze.

Oppo Band 2 – najlepsza opaska inteligentna do 100 złotych

Marzy Ci się inteligentna opaska do monitorowania aktywności, ale Twój budżet wynosi jedynie 100 złotych? Prawda jest taka, że znajdziesz w sklepach wiele urządzeń w tej cenie, ale prawie żadne z nich nie jest warte nawet tyle. Na szczęście zdarzają się wyjątki, a jednym z nich jest Oppo Band 2.

Model ten może pochwalić się dość dużym ekranem (1,57 cala), na którym mieści się sporo informacji. Wyświetla aktualną godzinę, prognozę pogody oraz wyniki pomiarów związanych ze zdrowiem i aktywnością. Oferuje przeszło 100 trybów treningowych, krokomierz, pulsometr i monitor snu.

Oppo Band 2 (źródło: Oppo)

Niewątpliwym plusem jest też długi czas działania, sięgający nawet 14 dni. Można wręcz czasem zapomnieć o konieczności ładowania – w takim przypadku docenisz fakt, że wystarczy 5-minutowe uzupełnianie energii, by tej ostatniej wystarczyło na calusieńki dzień. Warto też zauważyć, że elastyczny pasek jest neutralny dla skóry, a solidna konstrukcja cechuje się wodoodpornością w klasie 5 ATM.

Najważniejsze cechy opaski Oppo Band 2:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,57 cala, 256×402 piksele

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, pogoda

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: brak

moduł NFC: brak

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 8 Active – dobra opaska za nieduże pieniądze

Świetną alternatywą dla wspomnianej wyżej opaski może okazać się Xiaomi Smart Band 8 Active, a więc najuboższa, ale wcale nie słaba wersja „Ósemki”. Jej atutem jest nie tyle niska cena, co jej stosunek do oferowanych możliwości.

Xiaomi zresztą jest dominatorem w sektorze tanich opasek sportowych – to nie przypadek, że w tym zestawieniu znalazło się miejsce dla trzech urządzeń marki. Pierwsze z nich cechuje się ekranem o przekątnej 1,47 cala i grubością poniżej 10 mm, dzięki czemu jest to dość subtelne akcesorium.

Xiaomi Band 8 Active (źródło: Xiaomi)

Jeśli chodzi o funkcjonalność, opaska wyświetla oczywiście powiadomienia z telefonu i monitoruje aktywność: zlicza kroki, kalorie, dystans i czas spędzony w ruchu. Mierzy również puls i natlenienie krwi. Do dyspozycji użytkowników oddaje też 50 trybów treningowych, ale wyłącznie z podstawowymi pomiarami.

Gdy naładujesz jego akumulator do pełna, smartband Xiaomi może działać nawet przez 14 dni lub o połowę krócej, jeśli będziesz korzystać z niego wyjątkowo intensywnie.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 8 Active:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,47 cala, 172×320 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, pogoda

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: brak

moduł NFC: brak

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 8 Pro – dobra i tania opaska sportowa z GPS

Podstawowa „Ósemka” to też dobra opaska, ale jest wyraźnie droższa niż wariant Active, a nie oferuje aż o tyle więcej. Warto za to zainteresować się modelem Xiaomi Smart Band 8 Pro – szczególnie wtedy, gdy marzy Ci się dobra i tania opaska sportowa z GPS na pokładzie.

Dzięki modułowi GPS oferuje większą precyzję pomiaru dystansu i tempa, a do tego umożliwia zapis trasy biegu – nawet bez konieczności łączenia opaski ze smartfonem. Jednak to nie wszystko. Xiaomi Smart Band 8 Pro to także bardzo duży, bo 1,74-calowy wyświetlacz AMOLED, akumulator zapewniający do 14 dni działania i wodoodporna konstrukcja (5 ATM).

Xiaomi Band 8 Pro (źródło: Xiaomi)

Opaska umożliwia monitorowanie aktywności w przeszło 150 trybach treningowych, ma pulsometr i pulsoksymetr, monitor stresu i snu oraz praktyczne funkcje codzienne, takie jak alarm, stoper, pogoda, kalendarz czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

I na dobrą sprawę jest tylko jeden minus – jest nim cena. Za taki sprzęt musisz zapłacić już blisko 300 złotych – to wciąż nie jest bardzo wysoki koszt, ale prawie trzy razy większy niż w przypadku wcześniej zaprezentowanych modeli.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 8 Pro:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,74 cala, 336×480 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, stres, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, pogoda

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: tak

moduł NFC: brak

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 9 – optymalna opaska fitness dla większości osób

I kolejna propozycja z tego obozu. Najnowszy Xiaomi Smart Band 9 to świetna opcja, jeśli szukasz solidnego i funkcjonalnego urządzenia za stosunkowo nieduże pieniądze – kosztuje jakieś dwie stówki.

Podczas gdy na rynku coraz więcej jest opasek, które przypominają raczej smartwatche, „Dziewiątka” marki Xiaomi zachowuje klasyczny wygląd. Mimo to oferuje wyświetlacz o przekątnej 1,62 cala, a więc zdecydowanie niemałej. Warto też zwrócić uwagę na to, że jego jasność maksymalna wynosi 1200 nitów, co oznacza bezproblemowe korzystanie także w słoneczne dni. Jasność jest zresztą regulowana automatycznie.

Xiaomi Smart Band 9 to także solidna konstrukcja i szeroka funkcjonalność: od powiadomień, pogody i sterowania muzyką, po całodobowy pomiar pulsu i natlenienia krwi, monitoring stresu i snu czy śledzenie wyników aktywności w ponad 150 trybach sportowych. Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś 21-dniowa żywotność akumulatora (nawet po aktywacji trybu Always-on możesz liczyć na 9 dni działania).

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 9:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,62 cala, 192×490 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, stres, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, pogoda

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: brak

moduł NFC: brak

czas pracy na ładowaniu: do 21 dni (realnie ~14 dni)

cena i dostępność:

Miałem okazję spędzić kilka ładnych tygodni z opaską Huawei Band 9 i nie żałuję ani chwili. Jest bardzo wygodna i ma niezły ekran w optymalnym rozmiarze – ani za duży, ani za mały. Tydzień działania na jednym ładowaniu również nie jest dla niej niczym niezwykłym.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, możemy liczyć na spory zestaw trybów treningowych, monitory tętna, saturacji, stresu i snu, licznik pokonanych kroków i spalonych kalorii oraz rozmaite aplikacje przydatne na co dzień, takie jak odtwarzacz muzyki, prognoza pogody, stoper i minutnik czy kalendarz z przypomnieniami.

Opaska umożliwia także odbieranie wiadomości i odpowiadanie na nie (ale tylko w formie szybkich, wcześniej przygotowanych tekstów). Niestety, nie ma co liczyć na rozmowy telefoniczne, chociażby przez Bluetooth.

Huawei Band 9 to dobra opaska dla Ciebie, jeśli szukasz urządzenia stylowego i wygodnego, oferującego podstawową funkcjonalność, a do tego działającego płynnie i długo.

Najważniejsze cechy opaski Huawei Band 9:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,47 cala, 194×368 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, stres, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem, zdalna migawka aparatu

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: brak

moduł NFC: brak

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni (realnie ~14 dni)

Huawei Band 8 – czyli tanio, a dobrze i solidnie

Jeśli chcesz co nieco zaoszczędzić, możesz też wybrać model poprzedniej generacji, a więc Huawei Band 8. To wciąż dobry smartband i warto też mieć świadomość tego, że różnice względem „Dziewiątki” są równie symboliczne, co w przypadku kolejnych wersji Smart Bandów Xiaomi.

Przede wszystkim Huawei Band 8 korzysta ze starszych wersji technologii do monitoringu aktywności i snu. Teoretycznie wyniki mogą więc być nieco mniej dokładne, a do tego brakuje funkcji analizy oddechu podczas snu. Jednym z największych minusów (wyeliminowanych przez model z cyfrą dziewięć w nazwie) jest natomiast brak automatycznej regulacji jasności ekranu.

Musisz sobie zatem samodzielnie odpowiedzieć na pytanie o to, czy zależy Ci na tych dodatkach do tego stopnia, by dopłacać kilkadziesiąt złotych. Jeśli nie, „Ósemka” będzie dla Ciebie bardzo dobrym wyborem, którego najpewniej nie będziesz żałować (choć – oczywiście – gwarancji dać nie mogę).

Najważniejsze cechy opaski Huawei Band 8:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,47 cala, 194×368 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, stres, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu, budzik, pogoda, sterowanie odtwarzaczem, zdalna migawka aparatu

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: brak

moduł NFC: brak

czas pracy na ładowaniu: do 14 dni (realnie ~12 dni)

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Fit 3 – dobra opaska sportowa, jeśli nie chcesz „chińczyka”

Jeżeli pod żadnym pozorem nie chcesz „chińczyka”, najlepszą opcją będzie dla Ciebie Samsung Galaxy Fit 3. Moim zdaniem nie jest to sprzęt bardziej opłacalny niż wcześniej wspomniane modele Huawei czy Xiaomi, ale nie jest też tak, że jest to zły wybór. To dobra opaska, choć droższa niż – w moim odczuciu – być powinna.

Największe plusy tego modelu to świetny wyświetlacz AMOLED, wysoka wydajność działania, dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji śledzenia aktywności i zdrowia oraz solidna, pyło- i wodoodporna konstrukcja.

Ma przy tym też parę minusów (jak chociażby brak modułów NFC i GPS) czy czas działania, który nieco zawodzi, bo wynosi około 5 dni między jednym ładowaniem a drugim. Niemniej jeśli ten aspekt nie jest dla Ciebie decydujący, to wciąż Galaxy Fit 3 może sprostać Twoim wymaganiom jako dobra i tania opaska sportowa.

Najważniejsze cechy opaski Samsung Galaxy Fit 3:

wyświetlacz: dotykowy, AMOLED, 1,6 cala, 256×402 pikseli

podstawowe pomiary: kroki, kalorie, puls, saturacja, stres, sen

dodatkowe funkcje: powiadomienia z telefonu (z odpowiedziami), budzik, pogoda, zdalna migawka

wodoszczelność: tak, 5 ATM

łączność: Bluetooth

moduł GPS: brak

moduł NFC: brak

czas pracy na ładowaniu: do 13 dni (realnie ~6 dni)

Podsumowanie, czyli jaki tani smartband wybrać?

Trudno powiedzieć już coś więcej. Po przeczytaniu opisów poszczególnych modeli znasz już mniej więcej ich charakterystykę, plusy i minusy. Wierzę, że wiesz już zatem, które urządzenie najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Jeśli jednak mimo to wciąż masz jakieś pytania, to śmiało zadaj je w sekcji komentarzy.