Całkiem tani Honor 200 Smart debiutuje w Europie. Co to za jeden?

Smartfon Honor 200 Smart dotarł na europejski rynek. Spróbuje zainteresować sobą użytkowników, którzy pomimo niewielkiego budżetu liczą na duży ekran o wysokiej rozdzielczości, łączność 5G oraz całkiem długi czas działania.

Smartfon Honor 200 Smart debiutuje w Europie. Jego specyfikacja jest OK

Smartfon z dopiskiem „Smart” w nazwie to najtańszy członek rodziny Honor 200, która dotarła do Polski w lipcu 2024 roku. Do tej pory tworzyły ją trzy urządzenia: podstawowa „dwusetka”, nieco uboższy model z dopiskiem „Lite” oraz topowy Honor 200 Pro, który testy w redakcji Tabletowo zakończył z notą 8,2/10. A jaki jest ten tani smartfon?

Specyfikacja modelu Honor 200 Smart jest nam już znana od dobrych kilku tygodni, ponieważ przedwcześnie udostępnił ją jeden z niemieckich sklepów. Przypomnę jednak, że jest to sprzęt reprezentujący pogranicze niskiej i średniej półki cenowej, bazujący na chipsecie Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 z rdzeniami osiągającymi taktowanie na poziomie 2,2 GHz.

Honor 200 Smart (fot. Honor)

Towarzystwa temu procesorowi dotrzymują 4 GB RAM. To niewiele, ale w razie czego można trochę podratować sytuację, dokładając drugie tyle pamięci wirtualnej, zabierając ją z magazynu danych o pojemności 256 GB. Na pokładzie znalazła się również przestrzeń na akumulator o całkiem sporej pojemności (5200 mAh), który w dodatku można ładować z mocą 35 W. To już brzmi nieźle.

Całkiem przyzwoity jest także wyświetlacz – to panel LCD o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2412×1080 pikseli. Odrobinkę miejsca dla siebie wykrada mu aparat o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.2). Z tyłu zaś zainstalowana została kamera 50 Mpix (f/1.8), z którą współpracują: czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4) oraz LED-owa lampa błyskowa.

Jeśli chodzi o łączność, to do dyspozycji użytkowników oddano moduły 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz NFC. Jest też skaner linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilania. System zaś to, naturalnie, Android 14 z nakładką MagicOS 8.0. Wszystko to zostało zamknięte w obudowie o grubości nieco ponad 8 mm, a waga wynosi niespełna 200 gramów.

Ile kosztuje Honor 200 Smart? Cena

Model oficjalnie trafił już do sprzedaży na Starym Kontynencie. Europejska cena smartfona Honor 200 Smart została ustalona na 199 euro (równowartość ~850 złotych). Jak na sprzęt o takiej specyfikacji – cóż, trochę drogo, choć też bez przesady.