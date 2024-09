Tęsknicie za małymi tabletami? Ten model może się Wam spodobać

Żwawy, wielofunkcyjny, kompaktowy i niedrogi – tak wiele osób wyobraża sobie idealny tablet. Wszystkie te warunki spełnia nowy sprzęt marki Alldocube. Co oferuje?

Specyfikacja tabletu Alldocube iPlay 60 Mini Turbo

O jak małym urządzeniu mowa? Tablet oferuje 8,4-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, co gwarantuje 270 ppi. Od strony audio użytkownik może liczyć na zestaw głośników stereo.

Źródło: Alldocube | AliExpress

Producent chwali się, że iPlay 60 Mini Turbo to wszechstronny sprzęt. Jego dyspozycyjność w tej kwestii potwierdza zaplecze w postaci modułu 5G, 8 GB RAM LPDDR4X (plus 8 GB, które można zapożyczyć z pamięci wewnętrznej), 128 GB miejsca na dane w standardzie UFS 3.1 czy układ mobilny Snapdragon 6 Gen 1. Z taką specyfikacją tablet powinien poradzić sobie zarówno z płynnym odtwarzaniem filmów, jak i grami mobilnymi. Gdyby ilość przestrzeni na gry i aplikacje nie była wystarczająca, można posiłkować się portem microSD obsługującym karty do 512 GB.

O aparatach wiemy tylko tyle, że z przodu zastosowano sensor 5 Mpix, a z tyłu – 13 Mpix. Biorąc pod uwagę, jak pojemne potrafią być akumulatory w smartfonach w 2024 roku, ogniwo zastosowane w tym tablecie jest dość skromne – oferuje bowiem tylko 5500 mAh. Szybkie ładowanie oznacza w tym przypadku moc 18 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 14.

Źródło: Alldocube | AliExpress

Warto też wrócić na chwilę do samej konstrukcji iPlay 60 Mini Turbo – w końcu nic po małym ekranie, jeżeli urządzenie byłoby ciężkie i niewygodne w codziennym użytkowaniu. Wymiary tabletu to 202,7x126x7,5 mm, czyli całkiem nieźle. Ponadto całość waży 310 gramów, co powinno sprawić, że nadgarstki nie poddadzą się po trzymaniu urządzenia przez kilkanaście minut.

Ile kosztuje tablet iPlay 60 Mini Turbo? (cena)

Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem nowego urządzenia Alldocube, to do 3 października jest on dostępny w promocyjnej cenie na AliExpress. Producent tymczasowo obniżył cenę tebletu. Uwzględniając VAT, za iPlay 60 Mini Turbo z kablem ładującym trzeba zapłacić ~870 złotych. Najbardziej wypasiony zestaw – z przejściówką OTG, słuchawkami, etui, klawiaturą i rysikiem wymaga wydatku rzędu ~1015 złotych.