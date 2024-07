Seria Honor 200 debiutuje w Polsce. To fotograficzne bestie

Smartfon Honor 200 Lite – jako pierwszy reprezentant serii – pojawił się już w polskich sklepach. Lada chwila dołączą do niego modele 200 i 200 Pro. Cała trójka to urządzenia z szeroko rozumianej średniej półki, cechujące się jednak nieprzeciętnymi możliwościami fotograficznymi.

Polska premiera serii Honor 200. Jakie ceny w naszym kraju?

Od 4 lipca w sprzedaży dostępny jest najtańszy model z trójki nowych smartfonów Honor. Polska cena Honor 200 Lite wynosi 1499 złotych, a w prezencie producent dorzuca jeszcze słuchawki Earbuds X6. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne telefonu: czarna i ciemnoniebieska. Obie znajdziecie między innymi w sklepie Media Expert i u operatora Orange (to linki afiliacyjne, korzystając z nich wspieracie nasz serwis. Dziękujemy!).

mat. prasowe

Pozostałe dwa modele zadebiutują w sklepach tydzień później, a więc 11 lipca. Honor 200 (w czerni lub zieleni) będzie kosztować 2599 złotych, a 200 Pro (w czarni lub bieli) – 3499 złotych. W obu przypadkach klienci mogą liczyć na zestaw dwóch prezentów – to wspomniane wcześniej słuchawki oraz smartwatch Honor Watch 4. Oferta premierowa obowiązuje do 28 lipca 2024 roku lub wyczerpania zapasów.

Co oferuje smartfon Honor 200 Lite?

Honor 200 Lite to mocny zawodnik w kategorii smartfonów do 1500 złotych. Jego sercem jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6080, któremu towarzyszy 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Dysponuje też akumulatorem o pojemności 4500 mAh, w którym energię można uzupełniać z mocą 35 W. Treści wyświetlane są zaś na wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+.

Podobnie jak jego bracia, model z dopiskiem „Lite” zwraca na siebie uwagę przede wszystkim możliwościami fotograficznymi. Oddaje do dyspozycji użytkowników zestaw trzech aparatów: główny 108 Mpix (f/1,75), ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2,2) i makro 2 Mpix (f/2,4). Z przodu zaś zainstalowana została kamerka do selfie o rozdzielczości 50 Mpix (f/2,1).

Model 200 Lite (fot. producenta)

Bracia prezentują się jeszcze lepiej

Smartfon Honor 200 z kolei ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci na pliki i krzemowo-węglowy akumulator 5200 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 100 W. Wyświetlacz to 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Trio jego aparatów tworzą natomiast: główny 50 Mpix (f/1,95 + OIS), ultraszeroki 12 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix (f/2,4 + OIS). „Oczko” z przodu również ma 50 Mpix.

Model 200 (fot. producenta)

Wreszcie topowy model 200 Pro bazuje na platformie Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, z którą współpracuje 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej. Do tego dochodzi podobny akumulator i 6,78-calowy wyświetlacz, który z obu stron jest zakrzywiony. Największe wrażenie robią jednak jego możliwości z zakresu fotografii.

Model z dopiskiem „Pro” wykorzystuje światłoczułą matrycę Super Dynamic H9000 o rozdzielczości 50 Mpix z podobnym towarzystwem, co w wariancie podstawowym. Z przodu znajduje się portretowy teleobiektyw o takiej samej rozdzielczości i dodatkowy czujnik głębi 3D. Całość wspomaga jeszcze zestaw algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Dbają one o to, by z każdego kadru wyciągać możliwie najwięcej.

Model 200 Pro (fot. producenta)

Cała trójka oferuje także łączność 5G. Jeśli zaś chodzi o system operacyjny, to jest to Android 14 z nakładką MagicOS 8.0.