Masz pytania o podatek? Na nowej infolinii dowiesz się wszystkiego

Krajowa Administracja Skarbowa już 1 października 2024 roku uruchamia nową ogólnopolską infolinię. Zadzwonić może każdy mieszkaniec Polski – zarówno osoba nieprowadzająca działalności, jak i przedsiębiorca – który ma pytania o podatek.

Kontakt z Urzędem Skarbowym był dotychczas możliwy na kilka sposobów, m.in. poprzez system e-Urząd Skarbowy, gdzie po zalogowaniu się można szybko dokonać rozliczeń. Problem jednak pojawia się, gdy masz wątpliwości w sposobie rozliczania czy wysokości podatku. Dlatego też od 1 października 2024 roku rusza nowa infolinia obsługiwana przez pracowników urzędów skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Rozmowa przebiega w języku polskim, a dzwoniąc wyrażasz zgodę na nagrywanie połączenia.

Na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poznasz ogólne informacje podatkowo-celne. Możesz również zapytać o indywidualne informacje np. na temat rozliczeń nadpłat, zwrotów z zeznań czy deklaracji podatkowych. Jeśli jednak chcesz zadać pytania na temat spraw indywidualnych, musisz wpierw zaopatrzyć się w telePIN.

Infolinia Krajowej Administracji Skarbowej – jak ustawić telePIN?

Połączenia dotyczące informacji indywidualnych będą uwierzytelniane za pomocą telePIN-u, dzięki czemu wrażliwe dane oraz wszelkie tajemnice skarbowe nie zostaną ujawnione.

TelePIN to sześciocyfrowy numer, który możesz ustalić samodzielnie w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy zalogować się do systemu, przejść do sekcji Ustawienia, a następnie wybrać zakładkę Infolinia Krajowej Administracji Skarbowej oraz opcję Ustaw telePIN. Ustalany ciąg liczb nie może zawierać identycznych cyfr np. 111111 ani następujących po sobie cyfr np. 123456. Kodu należy strzec i podawać go wyłącznie w sytuacji, gdy samodzielnie dzwonisz do KAS. Proces uwierzytelniania odbywa się jeszcze przed połączeniem z pracownikiem.

O jakich sprawach możesz porozmawiać na nowej infolinii Krajowej Administracji Skarbowej?

Infolinia Krajowej Administracji Skarbowej jest dostępna pod trzema numerami telefonów:

Dla numerów komórkowych – 22 330 03 30;

Dla numerów stacjonarnych – 801 055 055;

Z zagranicy – +48 22 330 03 30.

Po połączeniu zostaniesz poproszony o wybranie sprawy, w której dzwonisz. Będziesz mieć możliwość wyboru numeru od 1 do 5.

Wybierając 1, rozmowa będzie obsługiwana przez pracowników urzędów skarbowych. Możesz tu uzyskać odpowiedzi na pytania o podatek od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, od towarów i usług, od osób prawnych i akcyzowy oraz zadać pytanie dotyczące rejestracji podatkowej NIP, VAT, ZAP-3 i rachunku bankowego, a także umówić wizytę w urzędzie skarbowym. Infolinia ta obsługuje dzwoniących w poniedziałek od 8:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

Wybierając 2, rozmowa będzie obsługiwana przez konsultantów Krajowej Informacji Skarbowej. Możesz tu uzyskać odpowiedzi na temat przepisów podatkowo-celnych w tym: podatków od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od towarów i usług i kasy fiskalne, od osób prawnych i akcyzowego oraz zadać pytania dotyczące rejestracji podatkowej NIP, VAT, ZAP-3, rachunku bankowego, przepisów celnych i Brexitu, gier hazardowych, intrastat oraz usług online, takich jak Twój e-PIT, e-deklaracje i JPK. Infolinia ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Wybierając 3, podejmujesz kontakt z infolinią dla użytkowników Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, gdzie wyczytywane są kolejne opcje. Godziny pracy zależą od wybranej sprawy (minimum od 8:00 do 16:00 w dni robocze, niektóre informacje udzielane są przez całą dobę).

Wybierając 4, skontaktujesz się z Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów, gdzie uzyskasz informacje na temat podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, towarów i usług, akcyzowego i innych zobowiązań podatkowych. Infolinia ta jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z kolei pod numerem 5 na infolinii Krajowej Administracji Skarbowej znajduje się przedstawiciel Biura Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie, gdzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 możesz potwierdzić numery VAT kontrahentów z Unii Europejskiej.