Wódka na Allegro. Platforma odpowiada „na zainteresowanie konsumentów”

Właściciele platformy Allegro zapowiedzieli, że jeszcze tej jesieni asortyment zostanie rozszerzony o nową kategorię, mianowicie alkohole. Zakup i dostawa produktów tego rodzaju będzie jednak objęta dodatkowymi obostrzeniami i wyjątkowymi regułami.

Aktualnie na Allegro można znaleźć jedynie bezalkoholowe piwa i wina, a także zestawy (wraz ze składnikami) umożliwiające własną produkcję napojów alkoholowych. Idą jednak zmiany…

Allegro otwiera się na alkohol

Od 21 października 2024 roku na Allegro pojawi się możliwość sprzedaży i zakupu napojów alkoholowych. I nie chodzi tu tylko o niskoprocentowe trunki, takie jak piwo czy wino, ale też o wódkę i inne wyroby spirytusowe. Jak możemy przeczytać w towarzyszącej tej zapowiedzi notce prasowej, decyzja ta stanowi odpowiedź „na zainteresowanie konsumentów” i uwzględnia wyniki badań „ich preferencji zakupowych”.

W dalszej części właściciel tłumaczy, że chodzi tu o to, że użytkownicy kupują alkohol przez internet na specjalne okazje – gdy chcą sprawić sobie lub komuś prezent w postaci oryginalnego trunku, trudno dostępnego w tradycyjnych kanałach dystrybucyjnych. I rzeczywiście może to być pewna szansa dla producentów i miłośników alkoholi rzemieślniczych czy reprezentujących kategorię premium.

Z drugiej strony rozszerzanie dostępności alkoholu w naszym kraju naturalnie budzi kontrowersje i mieszane odczucia – trudno więc powiedzieć, jak ta decyzja wpłynie na postrzeganie marki Allegro. Niemniej trzeba tutaj oddać jej właścicielom, że podchodzą do tematu na poważnie. Platforma nie staje się cyfrową stacją benzynową.

Alkohol tylko dla osób 18+, stąd szereg zabezpieczeń

W trosce o to, aby alkohol zakupiony na Allegro nie trafił do dzieci, platforma umożliwi nabycie produktów z tej kategorii wyłącznie pełnoletnim (i zalogowanym) użytkownikom, którzy potwierdzą swój wiek i zaakceptują regulamin.

Nie będzie też możliwości zamówienia dostawy do automatów paczkowych. Przesyłki z alkoholem będą dostarczane wyłącznie do rąk własnych przez kurierów – w godzinach 9.00-16.00 (i w soboty do godziny 13.00), z obowiązkiem weryfikacji tożsamości i wieku oraz oceny ogólnego stanu trzeźwości.

Wreszcie, z informacji prasowej dowiadujemy się też, że dostęp do nowej kategorii otrzymają wyłącznie wyselekcjonowani sprzedawcy, mający odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Przynajmniej będzie tak na rozpoczynającym się w październiku etapie pilotażu.