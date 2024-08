Honor 200 Smart będzie tanim smartfonem z niezłą specyfikacją

Nowy smartfon Honor 200 Smart został dostrzeżony w ofercie jednego z niemieckich sklepów internetowych. Jego oficjalna premiera w Europie jest zatem kwestią czasu. Wiemy już, co zaoferuje i ile będzie kosztował ten model.

Seria Honor 200 składa się już z trzech modeli: Honor 200, Honor 200 Pro i Honor 200 Lite. Wkrótce dołączy do niej kolejny – 200 Smart. Jako że został on przedwcześnie umieszczony w ofercie jednego z niemieckich sklepów internetowych (konkretniej Otto), wiemy już, co zaoferuje i ile będzie kosztował.

Smartfon Honor 200 Smart z niezłą specyfikacją

Producent zdecydował się wyposażyć ten model w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. W górnej części ekranu znajdować się będzie aparat z matrycą 5 Mpix. Po drugiej stronie Chińczycy zaplanowali natomiast dwa aparaty. Główny cechować się ma rozdzielczością 50 Mpix i przysłoną f/1.8, a dodatkowy 2 Mpix (ten ostatni posłuży do pomiaru głębi przy zdjęciach z efektem rozmytego tła).

(źródło: Otto via Mobiili.fi)

Za napędzanie urządzenia odpowiedzialny będzie układ Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm), który zapewnia również wsparcie dla obsługi sieci 5G. Zasilaniem całości zajmie się zaś akumulator o pojemności 5200 mAh, który użytkownicy tego modelu naładują przewodowo z mocą nawet 35 W (przez port USB-C).

Smartfon Honor 200 Smart odda do dyspozycji swoich właścicieli również 4 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (aktualnie nie mamy informacji o obsłudze kart microSD) oraz moduły Bluetooth 5.0 i NFC, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Całość ma mieć certyfikat IP64 i wymiary 166,9×76,8×8,1 mm oraz ważyć 191 gramów i pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką MagicOS 8.0.

Smartfon Honor 200 Smart – cena w Europie będzie niska

Urządzenie będzie zatem cechować się atrakcyjną specyfikacją, z wyjątkiem niestety dość małej ilości pamięci operacyjnej, aczkolwiek zapewne nie zabraknie możliwości „ukradzenia” części pamięci wbudowanej na rzecz operacyjnej.

(źródło: Otto via Mobiili.fi)

Tę „niedogodność” powinna jednak zrekompensować niska cena, która w Europie ma wynosić 199 euro, co dziś jest równowartością około 855 złotych. Klienci w Europie dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i zieloną.