LG stawia na inteligentny dom: przejmuje platformę Homey

Marka LG Electronics ogłosiła, że wykupiła 80% udziałów firmy Athom, czyli właściciela platformy Homey, obsługującej Smart Home. Integracja łączności produktów giganta ze znanym systemem jest nieco podobna do przejęcia SmartThings przez Samsunga.

LG przejmuje platformę Homey

Marka LG stawia na inteligentny dom i w 80% przejmuje holenderską firmę Athom – właściciela zaawansowanej platformy Smart Home, znanej pod nazwą Homey, która powstała w 2014 roku. Pozostałe 20% udziałów ma trafić w ręce technologicznego giganta w ciągu najbliższych trzech lat.

(źródło: LG Electronics)

Powody takich działań są dość oczywiste. Technologiczny gigant chce zintegrować łączność platformy ze swoimi produktami, gdyż system Homey już teraz może obsłużyć kilkadziesiąt tysięcy urządzeń typu smart, pochodzących od znanych producentów, w tym od Aqary, Sonosa, Philips Hue czy Ikei. Oznacza to, że obsługa ThinkQ oraz technologii sztucznej inteligencji Affectionate Intelligence będzie jeszcze bardziej zaawansowana niż dotychczas.

Z kolei marka Athom, poza zaawansowanym oprogramowaniem, opracowała inteligentny hub domowy Homey Pro, który nie tylko integruje ze sobą urządzenia różnych producentów, ale oferuje subskrypcyjną usługę chmurową. Urządzenie to może obsłużyć ponad 50 tysięcy inteligentnych sprzętów. Co najważniejsze – hub ten obsługuje różne metody połączenia, w tym Wi-Fi, Bluetooth, standard Matter, Thread oraz Z-Wave. Ta wszechstronność sprawia, że platforma Homey może połączyć około tysiąca aplikacji w jeden wygodny system.

Zyska inteligentny dom

Homey poinformowało, że w niedalekiej przyszłości produkty marki LG dołączą do listy urządzeń obsługiwanych przez tę platformę. Firmy planują też m.in. lepsze zintegrowanie telewizyjnej platformy webOS z inteligentnym domem oraz opracowanie nowych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii elektrycznej w ramach systemu Home Energy Management.

LG Electronics zaznacza, że pragnie nie tylko zintegrować mnóstwo sprzętów podłączonych do platformy Homey, ale również szerzej wdrożyć do Smart Home’u sztuczną inteligencję. Co ciekawe, technologiczny gigant ma zamiar rozszerzyć swoje AI na różne przestrzenie – w tym komercyjne oraz środowiska mobilne.

Zmiany, które nadeszły do firmy Athom nie powinny niepokoić obecnych użytkowników. Jak wynika z informacji, przedsiębiorstwo nadal mają działać w sposób niezależny, utrzymując współpracę z producentami inteligentnych urządzeń.