Aplikacja Banku Millennium otrzymuje własny kantor. Wymieni waluty przez całą dobę

Bank Millennium aktualizuje swoją aplikację i dodaje nową opcję dla swoich klientów. Na liście funkcji ląduje Kantor, który pozwoli na szybkie przewalutowanie pieniędzy – pierwsi użytkownicy apki mogą już z niego skorzystać.

Bank Millennium z nową usługą

W czerwcu br. Bank Millennium poinformował, że planuje zaktualizować swoją aplikację. Szereg zmian miał usprawnić jej działanie i uprościć sposób odnajdowania interesujących klientów usług. Odświeżona apka ma trafiać do użytkowników stopniowo – co ciekawe, w pierwszej kolejności mają zyskać do niej dostęp osoby, które dopiero zawierają relację z tym bankiem. Proces wdrażania ma potrwać aż do sierpnia.

(źródło: Bank Millennium)

Dość powolny sposób aktualizowania aplikacji nie przeszkadza instytucji finansowej w ogłaszaniu kolejnych funkcji. Z początkiem lipca Bank Millennium rozpoczął wprowadzanie nowej opcji dla swoich klientów, a jest nią Kantor. Został on skierowany do pełnoletnich klientów detalicznych oraz mikroprzedsiębiorców. Dzięki usłudze użytkownicy mogą bezpośrednio w aplikacji wymieniać swoje pieniądze na inne waluty, takie jak euro (EUR), dolary (USD), funty brytyjskie (GBP) oraz franki szwajcarskie (CHF).

Podobnie jak nowa wersja aplikacji, tak i nowa funkcja, są wdrażane stopniowo – bank poinformuje każdego klienta, za pomocą powiadomienia w aplikacji, o włączeniu tej opcji. Osoby, które już teraz zyskały dostęp do Kantoru mogą wymieniać waluty przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

(źródło: Bank Millennium)

Gdzie znajdziemy Kantor i jak on działa?

Klienci znajdą Kantor w aplikacji Banku Millennium w sekcji Usługi dodatkowe. Sekcja ta w starszej wersji apki znajduje się w rozwijanym panelu bocznym. Aby odnaleźć ją w nowej wersji konieczne będzie wejście w ikonę Więcej, ulokowaną w dolnej części ekranu.

Klient, który po raz pierwszy zdecyduje się użyć usługi Kantor w aplikacji Banku Millennium zostanie poproszony o zaakceptowanie regulaminu. Jeśli użytkownik nie posiada rachunku w danej walucie może założyć go od razu i zyskać dostęp do możliwości szybkiej wymiany środków.

Wszelkie transakcje związane z przewalutowaniem realizowane są jako przelew własny – oznacza to, że środki, których walutę chcieliśmy zmienić od razu pojawiają się na danym rachunku. Klienci mogą też skorzystać z dodatkowych funkcji i ustalić powiadomienia na temat osiągnięcia ustalonego poziomu cen na rynku za waluty.

Bank Millennium pozwala też na podpięcie kont walutowych do dowolnie wybranej karty debetowej, co rozwiązuje problemy z płatnością za granicą – pieniądze będą rozliczane w danej walucie, chroniąc klientów przed nadmiernymi kosztami za przewalutowanie. Złotówki zostaną pobrane za granicą dopiero wtedy, gdy dane konto walutowe się wyczerpie.

Od 1 lipca br. Bank Millennium aktualizuje swoją ofertę i zmienia poziom limitu walutowego na 5 tysięcy złotych miesięcznie. Oznacza to, że do osiągnięcia limitu wszelkie transakcje będą rozliczane bez marży za przewalutowanie. Rozwiązanie to jest dedykowane dla osób płacących z konta Millennium 360° lub za pomocą karty kredytowej.