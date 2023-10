Nowy smartwatch HONOR Watch 4 Pro nie tylko wygląda świetnie

Już HONOR Watch 4 był bardzo atrakcyjną propozycją, ale nowy HONOR Watch 4 Pro podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej. To elegancki smartwatch o bogatej funkcjonalności, który ma szanse cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród klientów.

Specyfikacja HONOR Watch 4 Pro

Nowy HONOR Watch 4 Pro, w przeciwieństwie do zaprezentowanego w lipcu 2023 roku modelu HONOR Watch 4, wygląda jak klasyczny, elegancki zegarek. Wiele osób preferuje właśnie takie smartwatche, a na dodatek Watch 4 Pro będzie dostępny w dość rzadko spotykanym, zielonym kolorze – to jak najbardziej może przysporzyć mu popularności. Jako że mam słabość do zielonego, brałbym go bez zastanowienia, gdyż moim zdaniem wygląda obłędnie.

HONOR Watch 4 Pro (źródło: HONOR)

Nie tylko wygląd jest bardzo mocną stroną tego smartwatcha, ponieważ może się on też pochwalić dobrą specyfikacją techniczną i bogatą funkcjonalnością. Na jego wyposażeniu znajduje się bowiem m.in. wyświetlacz AMOLED z matrycą LTPO o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 464×464 pikseli (310 ppi) oraz funkcją Always On Display.

Użytkownicy będą mogli ustawić na ekranie jeden z ponad 6000 (!) motywów – to niespotykanie wielka liczba. Koperta HONOR Watch 4 Pro ma średnicę 46,4 mm i jest wykonana ze stali nierdzewnej 316L, a na jej boku znajduje się fizyczna koronka. Smartwatch jest dość ciężki, gdyż waży aż 50 gramów (bez paska).

HONOR Watch 4 Pro (źródło: HONOR)

HONOR Watch 4 Pro umożliwia słuchanie muzyki online i przeprowadzanie rozmów głosowych bez konieczności korzystania ze smartfona, gdyż ma eSIM (oraz głośnik i mikrofon), a do tego obsługuje dual SIM z telefonu. Smartwatch oferuje również wsparcie dla 5 systemów lokalizacji – GPS, Glonass, Galileo, QZSS i Beidou, a także moduł NFC do płatności i niezależnego asystenta głosowego.

HONOR Watch 4 Pro naturalnie zapewnia też typowe dla wearables funkcje, takie jak pomiar pulsu, natlenienia krwi i poziomu stresu czy monitorowanie snu i aktywności fizycznej, jednak warto zauważyć, że jest on w stanie m.in. określić wiek fizyczny oraz wykryć wczesne oznaki migotania przedsionków i nieprawidłowe tętno.

Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu HONOR Watch 4 Pro może pracować do 14 dni. W przypadku korzystania z eSIM skróci się do 10 dni (przy połączeniu ze smartfonem) lub zaledwie 3 dni (bez połączenia z telefonem). Akumulator ładuje się indukcyjnie, a 10-minutowe ładowanie ma wystarczyć na cały dzień działania zegarka.

Ile kosztuje smartwatch HONOR Watch 4 Pro? (cena)

HONOR Watch 4 Pro w wersji z czarnym paskiem będzie kosztował w Chinach 1599 juanów (równowartość ~930 złotych), natomiast modele ze skórzanym paskiem po 1799 juanów (~1050 złotych). Istnieje raczej niewielkie prawdopodobieństwo, żeby smartwatch trafił do sprzedaży w Polsce, ale może producent nas zaskoczy.