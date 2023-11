Nowe słuchawki HONOR Earbuds X6 są prawdziwymi długodystansowcami

Chiński producent idzie śladami swojej ex-marki-matki, czyli Huawei, i rozszerza swoje portfolio o różnego rodzaju urządzenia. Najnowszymi przedstawicielami oferty firmy z Państwa Środka, oprócz smartfonów HONOR 100 i 100 Pro, są słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Earbuds X6.

Specyfikacja nowych słuchawek HONOR Earbuds X6

Cechą, która ma szczególnie zachęcić klientów do zakupu tego modelu słuchawek, jest bardzo długi czas pracy, ponieważ na pojedynczym ładowaniu nowe Earbuds X6 mają działać do 9 godzin. Korzystając z etui ładującego można łącznie osiągnąć nawet 40 godzin, a 10-minutowe ładowanie zapewni zapas prądu wystarczający na 3 godziny pracy.

Właściciele tych słuchawek będą mogli zatem zapomnieć o (częstym) ładowaniu, ale też o tym, że w ogóle mają je w uszach, gdyż producent podkreśla, że każda waży zaledwie 3,8 grama. Użytkownicy nie powinni również narzekać na jakość połączenia, bowiem za transmisję dźwięku odpowiada w tym modelu technologia Bluetooth 5.3, która zapewnia stabilne połączenie i niskie opóźnienie.

fot. producenta

Z kolei gdy (nie daj Bóg) zdarzy się, że któraś słuchawka się zgubi (lub jeszcze gorzej – obie), użytkownik za pomocą aplikacji w smartfonie będzie mógł je łatwiej namierzyć, ponieważ istnieje możliwość włączenia emisji charakterystycznego dźwięku przez Earbuds X6, co powinno ułatwić ich zlokalizowanie w przestrzeni.

Słuchawki HONOR Earbuds X6 nie oferują aktywnej redukcji hałasu, ale zapewniają funkcję redukcji hałasu podczas połączeń głosowych (z wykorzystaniem sztucznej inteligencji). Ponadto mają one certyfikat odporności IP54 i można obsługiwać je gestami (do dyspozycji są podwójne kliknięcie i dłuższe przytrzymanie).

Cena słuchawek HONOR Earbuds X6

Regularna cena nowych słuchawek chińskiego została ustalona w jego ojczyźnie na 299 juanów, co jest równowartością ~170 złotych, jednak aktualnie Chińczycy mogą je kupić za 249 juanów (~140 złotych). Do wyboru mają dwie wersje kolorystyczne: białą i fioletową. Obie będą idealnie pasować do również nowych smartfonów HONOR 100 i 100 Pro.

fot. producenta

Obecnie nie mamy informacji na temat dostępności nowych słuchawek HONOR Earbuds X6 poza Chinami.