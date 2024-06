Honor 200 i 200 Pro debiutują w Europie. Znamy ich ceny

Z pewnością czekało na to wielu fanów chińskiej marki. Honor 200 i 200 Pro wchodzą na europejski rynek. Oczywiście będą one dostępne też w Polsce, a dodatkowo pojawi się średniak z niezłym aparatem, czyli Honor 200 Lite.

Honor 200 i 200 Pro oferują dobrą specyfikację

Smartfony Honor 200 i 200 Pro mogliśmy poznać już wcześniej, bowiem zostały one wprowadzone na rynku chińskim, a także pojawiło się sporo sprawdzonych przecieków na ich temat, w tym również specyfikacja obu modeli.

Zacznijmy od specyfikacji Honora 200, w którym do dyspozycji użytkownika został oddany wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, którego przekątna wynosi 6,7 cala. Sercem urządzenia jest chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 5200 mAh ze 100-watowym ładowaniem przewodowym.

Jedną z zalet jest zestaw aparatów, które mają dostarczać zdjęcia w wysokiej jakości. Mamy bowiem kamerę główną 50 Mpix z czujnikiem Sony IMX906 (1/1,56″) oraz optyczną stabilizacją obrazu. Z tyłu obudowy znalazł się też aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, a także teleobiektyw 50 Mpix z matrycą Sony IMX856, optyczną stabilizacją obrazu oraz zoomem optycznym 2,5x.

Honor 200 to jeszcze m.in. moduł NFC, emiter podczerwieni i głośniki stereo. Smartfon działa pod kontrolą Androida 14 z nakładką MagicOS 8.0. Oczywiście w oprogramowaniu nie zabrakło funkcji, które wykorzystują modną ostatnio sztuczną inteligencję.

Honor 200 Pro, jak może sugerować już sama nazwa, to mocniejszy wariant modelu Honor 200. Mimo iż znajdziemy wspólne elementy, to jednak różnice łatwo jest dostrzec. Przejdźmy do tych podobnych rozwiązań. Oba modele działają pod kontrolą Androida 14 z nakładką MagicOS 8.0, mają taką samą pojemność akumulatora i obsługują ładowanie z mocą 100 W. Różnicą jest funkcja ładowania bezprzewodowego 66 W. W obu smartfonach znajdziemy również moduł NFC, emiter podczerwieni oraz głośniki stereo.

Owszem Honor 200 Pro to też ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, ale jego przekątna jest większa i wynosi 6,78 cala. Dodatkowo ekran jest obustronnie zakrzywiony. Wydajność na wysokim poziomie ma zapewnić Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Na pokładzie mamy też 12 GB RAM oraz 512 GB przestrzeni na pliki.

Obie nowości chińskiego producenta zostały też wyposażone w 50 Mpix aparat przedni – w wariancie Pro został on ulepszony o czujnik głębi 3D. W kwestii aparatów umieszczonych z tyłu, to w wersji Pro również mamy główny aparat 50 Mpix, jednak jego czujnik to OV50H 1/1,3 cala. Towarzyszy mu obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix. Wśród wykorzystanych technologii znalazła się funkcja łączenia 4 pikseli w 1 o rozmiarze 2,4 μm, co ma sprawić, że użytkownicy będą mogli uchwycić na zdjęciach złożone szczegóły także w słabym świetle.

Honor 200 Lite – średniak z niezłym aparatem

Linia smartfonów Honor 200 to również model 200 Lite, który powinien spodobać się osobom, które chcą mieć dobry aparat, ale przede wszystkim szukają smartfona w przystępnej cenie. Co ciekawe, model ten wcześniej pojawił się we Francji, a teraz wchodzi na pozostałe europejskie rynki.

Honor 200 Lite ma na pokładzie 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 6080. Współpracuje z nim 8 GB RAM, a dopełnieniem całości jest 256 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator, względem droższych braci, jest mniejszy, ale powinien zapewnić zadowalający czas pracy bez ładowarki – jego pojemność wynosi 4500 mAh. Smartfon obsługuje ładowanie z mocą 35 W.

Jak już wspomniałem, jedną z cech, która zachęci klientów do kupna, ma być wysoka jakość zdjęć. Z tyłu mamy zestaw trzech aparatów: główny 108 ma Mpix (f/1,75), ultraszerokokątny 5 Mpix (f/2,2) i makro 2 Mpix (f/2,4). Z przodu na użytkownika czeka kamerka do selfie o rozdzielczości 50 Mpix (f/2,1).

Wypada jeszcze dodać, że prawie cały przód wypełnia 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080×2412 pikseli. Producent zadbał też o obecność systemu Android 14, naturalnie z najnowszą wersją autorskiego interfejsu MagicOS 8.0. Honor 200 Lite oferuje dostęp do 5G, dwuzakresowego Wi-Fi 5, NFC i Bluetooth 5.1.

Linia smartfonów Honor 200 – cena i dostępność w Europie

Teraz na wiadomość, na którą z pewnością czekaliście. Firma poinformowała, że za smartfon Honor 200 w wariancie zielonym, białym lub czarnym zapłacimy 599 euro (8/256 GB) i 649 euro (12/512 GB). Z kolei Honor 200 Pro będzie dostępny w sprzedaży w kolorze białym, czarnym oraz niebieskim w cenie 799 euro (12/512 GB). Najtańszy z omawianych urządzeń, czyli Honor 200 Lite, będzie dostępny w cenie 329 euro (8/256 GB). W Polsce wszystkie trzy modele będą dostępne na początku wakacji.