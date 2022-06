Nowy Android 13 skrywa efektowną niespodziankę

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery nowej wersji systemu Android. Jego trzynasta już odsłona przyniesie również nową niespodziankę w panelu informacji o systemie, a w najnowszej wersji testowej możemy już sprawdzić, jak ona wygląda.

Nowy easter egg

Każdy kolejny system Android debiutuje z niewielkim smaczkiem w postaci ukrytego easter egga. Zmienia się on z wersji na wersję i w każdym większym wydaniu przedstawia coś nieco innego. Dla przykładu, wersje od Jelly Bean 4.1 do Mashmallow 6.0 oferowały proste minigry, dziesiąta odsłona systemu przyniosła ukryty nonogram, a jedenasta dodała w sekcji sterowania domem kontrolki związane z wirtualnym kotem, którym mogliśmy się opiekować.

Android 12 przyniósł, moim zdaniem, najmniej ciekawy easter egg od dawna. Po ustawieniu wyświetlonego zegara na godzinę 12:00 na ekranie pojawiało się logo tego wydania systemu, a po chwili wokół niego wyskakiwały się dziesiątki kółek w kolorach uzależnionych od naszej aktualnej tapety. Był to równocześnie pokaz możliwości nowego motywu Material You, dostosowującego się do tła ekranu głównego.

fot. 9to5Google

Podobny schemat pojawia się w Androidzie 13 Beta 3.3, poza dwoma szczegółami – godzina w easter eggu została zmieniona na 1:00 (lub, jak wolicie, 13:00), a po dłuższym przytrzymaniu kolorowych bąbelków zostają one zastąpione emoji.

Łącznie Google przygotowało 14 różnych zestawów emotek, pomiędzy którymi można się przełączać. Wśród nich znalazły się chociażby kwiaty, zegary, owoce, serca czy znaki zodiaku.

fot. 9to5Google

Android 13 zadebiutuje już wkrótce

Google pracuje nad Androidem 13 już od kilku miesięcy, a nowa odsłona systemu jest niemal gotowa. Poza nowym easter eggiem, przyniesie ona kilka ciekawych zmian i nowości.

Nowy Android 13 zapewni większą kontrolę nad danymi udostępnianymi aplikacjom, pozwalając m.in. wybrać wyłącznie zestaw zdjęć, do których programy będą miały dostęp. Kolejna odsłona wymusi też zapytanie użytkownika, czy chce on otrzymywać z nich powiadomienia. Google zadba również o większą prywatność użytkowników i sprawniejsze zarządzanie uprawnieniami.

Najbardziej widoczną gołym okiem zmianą są dalsze usprawnienia w personalizacji systemu – wszystko dzięki ulepszonemu Material You i funkcji wyboru wyświetlanego języka dla poszczególnych aplikacji.

Android 13 wraz z wszystkimi jego funkcjami ma zostać wydany późnym latem – najprawdopodobniej w sierpniu 2022 roku.