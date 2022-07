Potrzebujesz więcej złącz SATA? Ten gadżet Ci się przyda

Najnowszy gadżet marki Silverstone (znanej głównie ze sprzętu komputerowego, np. obudów) jest z pewnością niecodzienny, bowiem mało który producent tworzy i oferuje podobne rozwiązania. Urządzenie gwarantuje dodatkowe złącza SATA, wykorzystywane do klasycznych „kablowych” dysków twardych HDD, a także SSD.

Silverstone ECS07 – gadżet dla tych, którzy potrzebują NAPRAWDĘ DUŻO złącz SATA

Dyski SATA powoli idą w zapomnienie, z uwagi na wysoką popularność i niskie ceny SSD na interfejsie PCI-Express (3.0, 4.0). Oczywiście, obecnie typowe płyty główne mają zazwyczaj dwa-trzy złącza PCIe, więc użytkownik, który chce rozszerzyć miejsce na dysku, musi albo wymienić swoje obecne dyski, albo dokupić SSD z interfejsem SATA. Co jednak, jeśli płyta główna ma zaledwie 2x M.2 i 2x SATA? Nowy gadżet Silverstone ECS07 może być rozwiązaniem tego problemu.

Urządzenie co prawda zajmie jedno z gniazd M.2 PCIe 3.0, ale zapewni dodatkowe 5 slotów SATA. Oczywiście, podpięte dyski będą nieco wolniejsze, natomiast może być ich znacznie więcej. Urządzenie korzysta z zaledwie dwóch linii PCIe 3.0 (x2), które mogą okazać się wystarczające, bowiem oferują teoretyczny transfer na poziomie 15,76 Gb/s (7,88 Gb/s na linię). Dyski SSD SATA oferują maksymalny zapis sekwencyjny 550 MB/s (4,4 Gb/s).

W rzeczywistych warunkach, aby wystąpiło tzw. wąskie gardło ze strony niewystarczającej przepustowości dwóch linii PCIe, dyski musiałyby pracować z pełną prędkością. Warto także dodać, że urządzenie ma na pokładzie mały radiator ze stopu aluminium, który ma pomóc w rozpraszaniu ciepła wygenerowanego przez obciążony kontroler.

Użytkownicy komputerów stacjonarnych z dużymi ilościami portów SATA w droższych płytach głównych raczej nie zainteresują się gadżetem Silverstone, natomiast akcesorium może mieć zastosowanie na przykład w serwerach NAS z płytami głównymi o ograniczonej liczbie dostępnych złącz SATA. Urządzenie jest łatwe do użycia – to tzw. plug and play, zatem nie wymaga się tu dodatkowych sterowników i konfiguracji.

Silverstone nie podał jeszcze ceny i daty dostępności swojego nowego urządzenia.