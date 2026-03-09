google logo
fot. BM Amaro | Pexels
Google

Google aktualizuje świetne narzędzie. To koniec nudy

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Producenci
Google
Google aktualizuje świetne narzędzie. To koniec nudy

Rewelacyjne narzędzie opracowane przez Google doczekało się kolejnej aktualizacji. Ta nowa funkcja oparta na AI może zażegnać nudę, ale jest jeden – dość spory – problem.

Google uzupełnia NotebookLM o świetną funkcję

W czerwcu 2024 roku Google udostępniło polskim użytkownikom rewelacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji. Na początku NotebookLM był nazywany asystentem pisania albo też notatnikiem opartym na AI. W praktyce jest to intensywnie rozszerzany i już naprawdę potężny program, który może ułatwić codzienną analizę treści, podsumowywanie udostępnionych źródeł, generowanie map myśli, raportów, fiszek, testów, tabel czy infografik. W NotebookLM wystarczy dosłownie kilka kliknięć, aby z Twoich notatek lub wiadomości z sieci wygenerować prezentację lub podcast.

W lipcu 2025 roku Google uzupełniło notatnik AI NotebookLM o wirtualnego asystenta badawczego oraz opcję tworzenia dynamicznych slajdów tzw. Video Overviews. Teraz narzędzie zostaje rozszerzone o Cinematic Video Overviews. Jak podkreśla firma, ta nowa funkcja wykracza poza slajdy z narracją.

Cinematic Video Overviews pozwala na generowanie unikatowych i wciągających filmów na zadany temat i w oparciu o konkretne informacje wybrane przez użytkownika. Sztuczna inteligencja Google, zawarta w Gemini oraz modelach Nano Banana Pro i Veo 3, pozwala na wygenerowanie bogatych i płynnych filmów, które zaangażują widzów i słuchaczy.

Nowa funkcja NotebookLM to rewelacja, ale raczej tyle za nią nie zapłacisz

W praktyce nowa funkcja NotebookLM uznaje Gemini za dyrektora kreatywnego, dostosowuje strukturę i stylistykę, a następnie generuje film w oparciu o udostępnione źródła. Sztuczna inteligencja automatycznie dobiera najlepszą dla danego tematu narrację, styl pod względem wizualnym, a nawet format.

Nowość jest dostępna w języku angielskim, zarówno w wersji internetowej, jak i aplikacji mobilnej. Funkcja stanowi część pakietu subskrypcyjnego Google AI Ultra i została skierowana do użytkowników powyżej 18. roku życia.

Warto przypomnieć, że subskrypcja Google AI Ultra zadebiutowała w maju 2025 roku i została skierowana przede wszystkim do filmowców, profesjonalistów i programistów. W momencie premiery plan został wyceniony na 249,99 dolarów miesięcznie na terenie USA. W grudniu 2025 roku odświeżono listę pakietów, a AI opracowana przez Google stała się znacznie tańsza, choć akurat ten plan nadal nie jest tani. Subskrypcja Google AI Ultra jest obecnie dostępna w Polsce za 609,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu koszt wzrośnie do 1229,99 złotych miesięcznie.

Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas