Google aktualizuje świetne narzędzie. To koniec nudy

Rewelacyjne narzędzie opracowane przez Google doczekało się kolejnej aktualizacji. Ta nowa funkcja oparta na AI może zażegnać nudę, ale jest jeden – dość spory – problem.

Google uzupełnia NotebookLM o świetną funkcję

W czerwcu 2024 roku Google udostępniło polskim użytkownikom rewelacyjne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji. Na początku NotebookLM był nazywany asystentem pisania albo też notatnikiem opartym na AI. W praktyce jest to intensywnie rozszerzany i już naprawdę potężny program, który może ułatwić codzienną analizę treści, podsumowywanie udostępnionych źródeł, generowanie map myśli, raportów, fiszek, testów, tabel czy infografik. W NotebookLM wystarczy dosłownie kilka kliknięć, aby z Twoich notatek lub wiadomości z sieci wygenerować prezentację lub podcast.

W lipcu 2025 roku Google uzupełniło notatnik AI NotebookLM o wirtualnego asystenta badawczego oraz opcję tworzenia dynamicznych slajdów tzw. Video Overviews. Teraz narzędzie zostaje rozszerzone o Cinematic Video Overviews. Jak podkreśla firma, ta nowa funkcja wykracza poza slajdy z narracją.

Cinematic Video Overviews pozwala na generowanie unikatowych i wciągających filmów na zadany temat i w oparciu o konkretne informacje wybrane przez użytkownika. Sztuczna inteligencja Google, zawarta w Gemini oraz modelach Nano Banana Pro i Veo 3, pozwala na wygenerowanie bogatych i płynnych filmów, które zaangażują widzów i słuchaczy.

Nowa funkcja NotebookLM to rewelacja, ale raczej tyle za nią nie zapłacisz

W praktyce nowa funkcja NotebookLM uznaje Gemini za dyrektora kreatywnego, dostosowuje strukturę i stylistykę, a następnie generuje film w oparciu o udostępnione źródła. Sztuczna inteligencja automatycznie dobiera najlepszą dla danego tematu narrację, styl pod względem wizualnym, a nawet format.

Nowość jest dostępna w języku angielskim, zarówno w wersji internetowej, jak i aplikacji mobilnej. Funkcja stanowi część pakietu subskrypcyjnego Google AI Ultra i została skierowana do użytkowników powyżej 18. roku życia.

Warto przypomnieć, że subskrypcja Google AI Ultra zadebiutowała w maju 2025 roku i została skierowana przede wszystkim do filmowców, profesjonalistów i programistów. W momencie premiery plan został wyceniony na 249,99 dolarów miesięcznie na terenie USA. W grudniu 2025 roku odświeżono listę pakietów, a AI opracowana przez Google stała się znacznie tańsza, choć akurat ten plan nadal nie jest tani. Subskrypcja Google AI Ultra jest obecnie dostępna w Polsce za 609,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu koszt wzrośnie do 1229,99 złotych miesięcznie.