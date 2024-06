Asystent pisania Google jest już dostępny w Polsce. Sprawdzamy, jak działa!

Google rozszerzył dostępność narzędzia NotebookLM. Można go testować w Polsce. Jest to asystent pisania, któremu możemy przesłać obszerny plik, a on automatycznie podsumuje jego treść i wygeneruje odpowiedzi na zadane mu pytania. Naprawdę musicie go wypróbować!

Sztuczna inteligencja tematem numer jeden

Narzędzia oparte o sztuczną inteligencję to już nie tylko chatboty czy generatory średnio udanych grafik i filmów. To potężne systemy, które pomogą nam w codzienności.

Google pod tym kątem naprawdę zaszalał w tym tygodniu. Technologiczny gigant najpierw udostępnił nam aplikację Gemini, która może zastąpić dotychczasowego asystenta głosowego na urządzeniu mobilnym, a teraz jeszcze uruchomił eksperymentalną wersję asystenta badań i pisania.

NotebookLM to narzędzie oparte o model językowy Gemini 1.5 Pro, z którego skorzystać mogą użytkownicy z aż 200 krajów, w tym Polski. W jaki sposób działa ten asystent? Wystarczy, że prześlesz mu kilka plików, będących źródłem dla zaplanowanej przez Ciebie pracy, a on po prostu ogarnie je za Ciebie.

W praktyce zasilasz model sztucznej inteligencji notatkami, badaniami, transkrypcjami, prezentacjami czy innymi dokumentami, a nawet linkami do stron internetowych, co po kilku chwilach czyni go specjalistą w danej dziedzinie. Aplikacja samodzielnie przetwarza i szczegółowo zapoznaje się z plikami, a następnie automatycznie tworzy krótkie podsumowanie. Jeśli interesuje Cię konkretny aspekt możesz o niego zapytać, a on szybko stworzy odpowiedź (o ile oczywiście jest ona ujęta w pliku).

Wypróbowałam asystenta pisania Google’a!

Postanowiłam wypróbować NotebookLM udostępnionego przez Google. Pierwsze co przyszło mi do głowy to spędzające sen z powiek prawo. Sięgnęłam więc po pierwszą z brzegu ustawę Prawo o ruchu drogowym, pobrałam plik z rządowej strony i załadowałam go w narzędziu. Minęło kilkanaście sekund i od razu otrzymałam krótkie podsumowanie udostępnionego pliku.

Zrzut ekranu z NotebookLM (źródło: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jakiś czas temu na łamach Tabletowo poruszałam tematykę za zasad poruszania się na hulajnodze elektrycznej na terenie Polski. Przebrnęłam przez wiele dokumentów, żeby niczego nie pominąć. Oczywiście w żadnym z aktów prawnych nie były one zebrane w wygodny i przejrzysty sposób. Postanowiłam więc zapytać samego asystenta pisania o ten aspekt – w okienku na dole wpisałam prośbę: Opisz zasady poruszania się na hulajnodze elektrycznej w Polsce.

Zrzut ekranu z NotebookLM (źródło: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Analiza chwilę trwała, jednak – udało się i uzyskałam obszerne podsumowanie interesujących mnie przepisów.

Zrzut ekranu z Gemini (źródło: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jest to oczywiście tylko przykład i nie bez powodu wybrałam tutaj akt prawny. Z ciekawości, wygenerowane podsumowanie porównałam z Gemini, a to dlatego, że mimo wszystko ustawy są ogólnodostępne w internecie, więc chatbot w teorii ma dostęp do tego samego pliku. Uzyskane informacje trochę się różniły – m.in. NotebookLM uzupełnił tekst o definicję hulajnogi elektrycznej.

Zrzut ekranu z NotebookLM (źródło: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Forma odpowiedzi też jest nieco inna, ale NotebookLM ma jeszcze jedną istotną funkcję. W moich oczach jest ona jedną z najważniejszych i pozwala na rzetelne zweryfikowanie informacji zebranych przez narzędzie AI. Każdy podpunkt wspomniany w tekście jest oznaczony podświetloną cyferką, która po kliknięciu od razu pokazuje nam skąd pochodzi dany fragment – możemy więc łatwo sprawdzić oryginalną treść, a w tym przypadku również dowiedzieć się, w którym artykule został ujęty. Co pozytywnie mnie zaskoczyło – tekst źródłowy wyświetlany jest w lewej części przeglądarki i nie ogranicza widoczności wygenerowanego opisu.

Trzeba przyznać, że NotebookLM jest bardzo przemyślanym, wygodnym i intuicyjnym narzędziem. Pamiętajmy jednak, że nadal jest to wersja eksperymentalna oraz bot sztucznej inteligencji. Nie należy więc obdarzać go bezgranicznym zaufaniem, bo może się pomylić. W dolnej części strony asystenta wyświetlana jest na ten temat adnotacja: NotebookLM może nadal czasami podawać nieprawidłowe odpowiedzi, więc najlepiej samodzielnie potwierdzić wszystkie informacje.

A teraz Wasza kolej – wypróbujcie, bo naprawdę warto!