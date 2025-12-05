google logo
fot. BM Amaro | Pexels
Google

Google One z nowymi pakietami. AI stała się znacznie tańsza

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Producenci
Google
Google One z nowymi pakietami. AI stała się znacznie tańsza

Technologiczny gigant z Mountain View udostępnił zaktualizowany cennik pakietów Google One. Zaawansowaną sztuczną inteligencję wypróbujesz teraz zacznie taniej.

Sztuczna inteligencja Google właśnie stała się tańsza – oto nowe pakiety Google One

Google One to płatna subskrypcja, dzięki której użytkownicy mogą gromadzić więcej danych na Dysku Google, Gmailu oraz w Zdjęciach Google. Ponadto opłata pozwala na korzystanie z szerszej gamy funkcji edycyjnych fotografii, a opłaconą przestrzenią chmurową możesz dzielić się z rodziną.

W listopadzie 2025 roku informowaliśmy, że Google powiadamia użytkowników o aktualizacji warunków korzystania z Google One. Firma wspomniała wtedy, że może okresowo zmieniać ceny z określonych powodów. Teraz gigant z Mountain View zaktualizował swój cennik za dostępne pakiety w ramach subskrypcji Google One. Obecnie można skorzystać z czterech różnych wariantów, w tym dwóch z dostępem do zaawansowanych funkcji AI w Gemini.

W ofercie znajdziemy pakiety, takie jak:

  • Podstawowy – 100 GB danych za 2,25 złotych miesięcznie przez 3 miesiące, a później 8,99 złotych miesięcznie lub rocznie za 74,99 złotych przez pierwszy rok, a później 89,99 złotych rocznie,
  • Google AI Plus – 200 GB danych za 16,99 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, a później 34,99 złotych miesięcznie,
  • Premium – 2 TB danych za 11,75 złotych miesięcznie przez 3 miesiące, a później 46,99 złotych miesięcznie lub 389,99 złotych rocznie za pierwszy rok, a później 563,88 złotych rocznie,
  • Google AI Pro – 2 TB danych za 97,99 złotych miesięcznie, przy czym pierwszy miesiąc jest za 0 złotych lub 979,99 złotych rocznie przez pierwszy rok, a później 1175,88 złotych.
Pakiety dostępne w Google One od grudnia 2025 roku
Pakiety Google One (źródło: Google)

Pakiety Google One z AI – co zawierają?

Każdy pakiet – poza wariantem Podstawowym – oferuje dostęp do aplikacji Gemini działającej w oparciu o model 3 Pro, a także ograniczony dostęp do modeli generujących filmy i obrazy, takich jak Veo 3.1. Google dorzuca również 200 punktów miesięcznie do wykorzystania AI w Flow i Whisk. Subskrybenci mogą też skorzystać z funkcji premium notatnika NotebookLM. Warto przypomnieć, że narzędzie to zostało dołączone do pakietu Google One AI Premium w lutym 2025 roku. Ponadto użytkownicy tych trzech wyższych wariantów subskrypcji mogą także używać funkcje AI Gemini w Gmailu, Dokumentach, Prezentacjach, Meet oraz Vids.

Decydując się na pakiet Premium (2 TB) lub Google AI Pro (2 TB) otrzymujesz też pozostałe korzyści premium.

Wśród nich Google wspomina o:

  • zwrocie 10% środków z Google Store przy zakupie urządzeń (tylko po okresie próbnym i w niektórych lokalizacjach),
  • większej liczbie funkcji w Google Meet (np. dłuższych rozmowach grupowych wideo),
  • większej liczbie funkcji w Kalendarzu (np. ulepszonym ustalaniu harmonogramów spotkań).
Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas