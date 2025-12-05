Google One z nowymi pakietami. AI stała się znacznie tańsza

Technologiczny gigant z Mountain View udostępnił zaktualizowany cennik pakietów Google One. Zaawansowaną sztuczną inteligencję wypróbujesz teraz zacznie taniej.

Sztuczna inteligencja Google właśnie stała się tańsza – oto nowe pakiety Google One

Google One to płatna subskrypcja, dzięki której użytkownicy mogą gromadzić więcej danych na Dysku Google, Gmailu oraz w Zdjęciach Google. Ponadto opłata pozwala na korzystanie z szerszej gamy funkcji edycyjnych fotografii, a opłaconą przestrzenią chmurową możesz dzielić się z rodziną.

W listopadzie 2025 roku informowaliśmy, że Google powiadamia użytkowników o aktualizacji warunków korzystania z Google One. Firma wspomniała wtedy, że może okresowo zmieniać ceny z określonych powodów. Teraz gigant z Mountain View zaktualizował swój cennik za dostępne pakiety w ramach subskrypcji Google One. Obecnie można skorzystać z czterech różnych wariantów, w tym dwóch z dostępem do zaawansowanych funkcji AI w Gemini.

W ofercie znajdziemy pakiety, takie jak:

Podstawowy – 100 GB danych za 2,25 złotych miesięcznie przez 3 miesiące, a później 8,99 złotych miesięcznie lub rocznie za 74,99 złotych przez pierwszy rok, a później 89,99 złotych rocznie,

Google AI Plus – 200 GB danych za 16,99 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, a później 34,99 złotych miesięcznie,

Premium – 2 TB danych za 11,75 złotych miesięcznie przez 3 miesiące, a później 46,99 złotych miesięcznie lub 389,99 złotych rocznie za pierwszy rok, a później 563,88 złotych rocznie,

Google AI Pro – 2 TB danych za 97,99 złotych miesięcznie, przy czym pierwszy miesiąc jest za 0 złotych lub 979,99 złotych rocznie przez pierwszy rok, a później 1175,88 złotych.

Pakiety Google One (źródło: Google)

Pakiety Google One z AI – co zawierają?

Każdy pakiet – poza wariantem Podstawowym – oferuje dostęp do aplikacji Gemini działającej w oparciu o model 3 Pro, a także ograniczony dostęp do modeli generujących filmy i obrazy, takich jak Veo 3.1. Google dorzuca również 200 punktów miesięcznie do wykorzystania AI w Flow i Whisk. Subskrybenci mogą też skorzystać z funkcji premium notatnika NotebookLM. Warto przypomnieć, że narzędzie to zostało dołączone do pakietu Google One AI Premium w lutym 2025 roku. Ponadto użytkownicy tych trzech wyższych wariantów subskrypcji mogą także używać funkcje AI Gemini w Gmailu, Dokumentach, Prezentacjach, Meet oraz Vids.

Decydując się na pakiet Premium (2 TB) lub Google AI Pro (2 TB) otrzymujesz też pozostałe korzyści premium.

Wśród nich Google wspomina o: