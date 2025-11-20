Nano Banana Pro pokazane. Wygenerowane obrazy zachwycają

Google pokazało Nano Banana Pro. Nowy model ma zapewnić najwyższą jakość i nowe możliwości generowania obrazów.

Nano Banana Pro przynosi sporo nowości

Model Gemini 2.5 Flash Image, określany także nazwą Nano Banana, okazał się dużym hitem. Użytkownicy pokochali renowację starych zdjęć, tworzenie miniaturowych figurek i wszystkie pozostałe możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję Google. Natomiast teraz firma z Mountain View zaprezentowała jeszcze potężniejszy model – Nano Banana Pro.

Najpewniej spotkacie się także z nazwą Gemini 3 Pro Image, aczkolwiek podejrzewam, że częściej nowy model będzie określany jako właśnie Nano Banana Pro. Google chwali się, że sztuczna inteligencja została na tyle dopracowana, że pomoże wcielić w życie każdy pomysł lub projekt.

Użytkownik może teraz generować dokładniejsze, bogatsze w kontekst wizualizacje. To wszystko w oparciu o ulepszone rozumowanie, większą wiedzę o świecie i informacje w czasie rzeczywistym. Pozwala to tworzyć nie tylko piękne obrazy, ale również materiały edukacyjne składające się z infografik, diagramów i tekstu.

źródło: Google

Kolejną zaletą Nano Banana Pro jest generowanie obrazów zawierających dokładniejszy i bardziej czytelny tekst. Ma to przydać się chociażby podczas tworzenia komiksów czy plakatów. Nie zabrakło szerszej gamy fontów i obsługi różnych stylów tekstu.

źródło: Google

Nowy model pozwala też łączyć więcej elementów – przykładowo użycie danych z nawet 14 obrazów, a także zachowanie spójności oraz podobieństwa nawet 5 osób jednocześnie. Do tego dochodzi kreatywna kontrola, czyli możliwość dopracowania lub przekształcenia dowolnego fragmentu obrazu za sprawą ulepszonej edycji lokalnej. Nano Banana Pro ma zachować wysoką szczegółowość i rozdzielczość, a także nakładane efekty mają prezentować się profesjonalnie.

źródło: Google

Nano Banana Pro dostępne dla użytkowników

Nowy model, mający zapewnić świetnie wyglądające obrazy, jest już udostępniany użytkownikom. W aplikacji Gemini w sekcji „Twórz obrazy” trzeba tylko wybrać model „Myślący”. Mogą z niego korzystać także użytkownicy wersji bezpłatnej, ale obowiązują odczuwalne ograniczenia. Po przekroczeniu limitów następuje powrót do podstawowej wersji Nano Banana.

W USA, subskrybenci planów Google AI Pro i Ultra, mają dostęp do Nano Banana Pro również w Trybie AI w wyszukiwarce Google. Z kolei w przypadku NotebookLM nowy model jest dostępny globalnie dla subskrybentów. Ponadto Nano Banana Pro trafia już do profesjonalistów, deweloperów, firm i twórców.

Wypada wspomnieć, że firma z Mountain View postanowiła ułatwić każdemu sprawdzenie, czy obraz został wygenerowany lub edytowany przez sztuczną inteligencję Google – to wszystko bezpośrednio w aplikacji Gemini. Wykorzystywane jest rozwiązanie SynthID, a zadaniem użytkownika jest tylko wpisanie odpowiedniego zapytania – np. Czy ten obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję?