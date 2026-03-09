Co za wynik! Dominacja Samsunga trwa już 20 lat

Samsung ma za sobą dwie dekady dominacji na rynku telewizorów. Na pozycję lidera w ujęciu sprzedażowym wskoczył w 2006 roku i jak dotąd jej nie stracił. Tron utrzymał również w roku 2025, jak podaje firma Omdia, zajmująca się badaniami rynkowymi.

Dwie dekady dominacji Samsunga na rynku TV

Dwudziesty rok z rzędu Samsung uplasował się na pierwszej pozycji w rankingu najpopularniejszych producentów telewizorów. Należy do niego 29,1% światowego rynku TV, co oznacza, że blisko trzy na dziesięć odbiorników kupowanych na świecie w 2025 roku miały logo tego południowokoreańskiego producenta.

To nie wszystko – Samsung generuje też ponad połowę sprzedaży w dwóch kategoriach cenowych: od 1500 dolarów (równowartość ~5600 złotych) oraz od 2500 dolarów (~9300 złotych). Kontroluje w nich, odpowiednio, 52,2% i 54,3%.

Samsung pozostawał i pozostaje liderem – udało mu się utrzymać pozycję przez dwie dekady, podczas których mieliśmy do czynienia z niejedną rewolucją na rynku TV. Od popularyzacji urządzeń LCD/LED i wyparcia przez nie telewizorów plazmowych, przez wprowadzenie Smart TV, aż po technologie QLED i MiniLED.

Nie przeszkodziła nawet wieloletnia rezygnacja z OLED-ów, które to z kolei umacniały pozycję LG – nie na tyle jednak, by zagrozić Samsungowi.

Samsung Neo QLED QN85D (źródło: Samsung)

Chińczycy chcą zdetronizować króla z Korei

Jednak jest pewna marka, która może w niedalekiej przyszłości podjąć próby detronizacji Samsunga i wcale nie jest to LG. Chodzi o chińską firmę TCL, której udało się pokonać koreańskiego rywala w jednym miesiącu 2025 roku, a konkretnie w grudniu (według danych Counterpoint Research). Zaliczyła więc mocną końcówkę i czas pokaże, ile z tego pozostało po Sylwestrze.

Samsung vs TCL na rynku telewizorów – miesiąc po miesiącu 2025 roku (źródło: Counterpoint Research)

W roku 2026 Samsung pewnie zdoła utrzymać swoją pozycję, ale w roku 2027 jego rywal ma spore szanse. A to dlatego, że właśnie wtedy oficjalnie rozpocznie się współpraca TCL i Sony, na której zyskać mogą obaj producenci telewizorów.

Zarówno to partnerstwo, jak i raporty sprzedażowe pokazują, że chińskie marki mają coraz więcej do powiedzenia na rynku TV. Zresztą za Samsungiem i TCL plasuje się inny producent z Państwa Środka, mianowicie Hisense.