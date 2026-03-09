Nowy smartwatch Huawei w Polsce. Ma sporo do zaoferowania

Huawei Watch GT Runner 2 dotarł do Polski. Poznaliśmy cenę smartwatcha, a także – co z pewnością wielu z Was ucieszy – specjalną ofertę premierową.

Specyfikacja Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 zadebiutował globalnie 26 lutego 2026 roku. Natomiast dziś trafił do sprzedaży w Polsce. Zanim jednak przedstawię Wam informacje na temat ceny, a także wspomnianej przed chwilą specjalnej oferty, to warto poświęcić nieco czasu na specyfikację. Ponadto postanowiłem też podzielić się pierwszymi wrażeniami, bowiem już od prawie tygodnia korzystam z tego smartwatcha.

Huawei Watch GT Runner 2 – na tle wielu typowych zegarków sportowych – wyróżnia się wyglądem. Jasne, od razu widać, że jest to model skierowany do miłośników aktywności fizycznych, ale bliżej mu do klasycznych zegarków niż sprzętu produkowanego przez Garmina, Suunto czy Corosa. Mimo to Huawei Watch GT Runner 2 nie stara się udawać mechanicznego zegarka, ale w udany sposób łączy dwa światy – ten klasyczny i nowoczesny.

Jeśli chodzi o użyte materiały, to otrzymujemy kopertę wykonaną z tytanu klasy lotniczej. Inni producenci często stawiają na polimer wzmocniony włóknem szklanym lub podobne rozwiązania, a tytan (lub inny metal) ograniczają do bezelu. Wymiary wynoszą 43,5×43,5×10,7 mm, a waga to 34,5 grama (bez paska). Dla porównania, Garmin Forerunner 970 ma 12,9 mm, a Suunto Race 2 12,5 mm.

fot. Huawei

Zaletą jest również ekran. Otóż Huawei Watch GT Runner 2 wyposażony jest w 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli i szczytowej jasności 3000 nitów. Mogę już Wam zdradzić, że nawet w słoneczny dzień wyświetlane informacje są czytelne i wyraźne. Wyświetlacz przed uszkodzeniem chroni szkło Kunlun Glass drugiej generacji. Należy jeszcze wspomnieć o normach szczelności całej konstrukcji – IP69, 5 ATM i możliwość nurkowania do 40 metrów.

Akumulator – zależnie od intensywności użytkowania – ma wystarczyć na 7-14 dni pracy lub na 32 godziny aktywności na świeżym powietrzu. Ładowanie odbywa się indukcyjnie z wykorzystaniem dołączonego kabla, który ma coraz rzadziej spotykane USB-A. Słabo, że Huawei w przypadku swoich smartwatchy nadal dorzuca właśnie takie kable, zamiast przejść na USB-C.

Producent chwali się wysoką precyzją zapisywania trasy przebytego dystansu. Realizowane jest to z wykorzystaniem dwuzakresowego GPS-u, a także nowej architektury anteny o nazwie 3D Floating Antenna. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla Bluetooth 6.0 i modułu NFC, który pozwala płacić za pomocą Curve Pay.

Nie zabrakło funkcji zdrowotnych, takich jak pomiar pulsu, EKG, HRV, temperatury skóry czy poziomu natlenienia krwi i wykrywania sztywności tętnic. Smartwatch monitoruje też sen i rozpoznaje poszczególne fazy snu. Do tego dochodzi ponad 100 trybów sportowych z priorytetowo potraktowanym bieganiem. Dostępnych jest nawet 13 kursów biegowych – treningi przygotowano z myślą o amatorach, ale też o bardziej doświadczonych biegaczach.

Na uwagę zasługuje inteligentny tryb maratonu, wspierający przygotowanie do startu w zawodach. Już po jednym treningu urządzenie analizuje zebrane dane i tworzy spersonalizowany plan pod konkretny dystans. W trakcie przygotowań możliwe jest śledzenie najważniejszych wskaźników – progu mleczanowego, zdolności biegowych, intensywności treningu, czasu regeneracji czy mocy biegowej.

Huawei Watch GT Runner 2 może oszacować pułap tlenowy, a także przewidywane czasy na konkretnych dystansach. Sprawdzi się również w przypadku osób preferujących inne aktywności. Przykładowo rowerzyści mogą wprowadzić dane na temat swojego roweru oraz – oprócz czasu, dystansu, średniej prędkości czy poziomu nachylenia terenu – poznają wirtualne wartości średniej kadencji i mocy.

fot. Huawei

Huawei Watch GT Runner 2 – pierwsze wrażenia

Nowy smartwatch Huawei znajduje się w okolicach mojego nadgarstka od prawie tygodnia. To wciąż za wcześnie, aby napisać recenzję. Nawet akumulatora nie zdążyłem dobrze ocenić – w końcu wypada go sprawdzić w przynajmniej dwóch scenariuszach – z włączonym i wyłączonym AoD. Mogę jednak podzielić się pierwszymi wrażeniami.

Prywatnie korzystam ze smartwatcha Huawei Watch GT 6 Pro, który bez paska waży 54,7 grama. Nie jest to dużo i na co dzień w ogóle nie czuję tej wagi. Mogę nawet stwierdzić, że dla mnie – osoby w przeszłości przyzwyczajonej do masywniejszych Garminów – Watch GT 6 Pro jest lekkim urządzeniem. Z kolei Huawei Watch GT Runner 2, który ma tylko 34,5 grama, budzi wrażenie aż zbyt lekkiego, jakby producent wyrzucił połowę wnętrzności.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Możliwe, że wspomniana waga, w połączeniu ze stosunkowo niewielką kopertą, a także z genialnym paskiem, sprawia, że omawiany zegarek jest jednym z nielicznych, z którymi mogę spać. Zaznaczę, że w tej kwestii jestem dość wrażliwy i po prostu nie lubię kłaść się do łóżka z założonym smartwatchem, a Watcha GT Runner 2 jestem w stanie zaakceptować.

W zestawie mamy tkany pasek na rzep, który przypomina moje ulubione materiałowe paski do Apple Watchy. Uważam je za najwygodniejsze i pasek AirDry (tak nazywa go Huawei) zapowiada się równie dobrze. Należy dodać, że w pudełku znajdziemy jeszcze biały paskiem z fluoroelastomeru z pomarańczową perforacją.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Ekran – jak już napisałem – jest jedną z głównych zalet, chociaż dostrzegłem błąd w trakcie treningów. Po podniesieniu ręki, aby zobaczyć wskazania, ekran potrafi na sekundę mignąć z maksymalną jasnością, aby tuż po tym w sposób stopniowy, ale naprawdę sprawny zwiększyć jasność do tej odpowiedniej. Niewykluczone, że ten problem zostanie usunięty w jednej z najbliższych aktualizacji – początkowo Watch GT 6 Pro też miał kilka niedociągnięć, które producent dość szybko wyeliminował.

Trasa w trakcie treningów – spacery i jazda na rowerze – zapisywana jest w sposób wzorowy, aczkolwiek nie testowałem jeszcze smartwatcha w mieście, gdzie wysokie budynki są większym wyzwaniem. Nie zauważyłem także niepokojących wahań związanych z pomiarem tętna w trakcie treningów – dane pokrywają się z tym, co widziałem na wielu innych urządzeniach. Ponadto Huawei Watch GT Runner 2 szybko reaguje na wzrost tętna – przykładowo podczas wjazdów rowerem na górkę. Równie sprawnie tętno spada.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Spodobało mi się też automatyczne wykrywanie zatrzymania i wznowienia jazdy na rowerze – działa to zaskakująco skutecznie, niemal natychmiastowo. Funkcja dostępna jest także podczas biegania, ale niestety już nie dla spacerów, a przydałaby mi się w trakcie zwiedzania okolicy wraz moim z psem.

A co z bieganiem? Musicie mi wybaczyć, ale istnieje spora szansa, że w najbliższych tygodniach nie będę w stanie tego sprawdzić. Cóż, jeszcze w listopadzie potrafiłem przebiec półmaraton, a teraz wyzwaniem mógłby okazać się dystans kilku kilometrów. Mój organizm wciąż wraca do formy po ostatniej chorobie, która okazała się mieć wpływ na moje serce i na ten moment niektóre treningi muszę odpuścić.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Oczywiście nie trzeba być miłośnikiem biegania, aby kupić Huawei Watch GT Runner 2. Smartwatch sprawdzi się też w innych aktywnościach, a nawet można go wybrać, gdy wolny czas wolimy spędzać przed telewizorem z paczką chipsów. Przecież może to być urządzenie tylko to odbierania powiadomień ze smartfona i przykładowo zliczania liczby kroków wykonanych w ciągu całego dnia.

Obsługa odbywa się z wykorzystaniem dotykowego ekranu, a także obracanej i wciskanej koronki oraz jednego fizycznego przycisku. Byłoby prawie idealnie, gdyby nie zbyt delikatna informacja zwrotna w trakcie zabawy koronką – wibrację są za słabe. Natomiast system operacyjny, czyli HarmonyOS 6.0, pracuje bez żadnych zarzutów. Aplikacje też nie sprawiają kłopotów.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Miałem już okazję sprawdzić system płatności zbliżeniowych Curve Pay, który pozwala dodać kartę płatniczą i płacić w podobny sposób, jak Google Pay czy Apple Pay. Nie ma bowiem konieczności przelewania środków na nowy portfel, co wymagał wcześniejszy system Quicko. Należy jednak przez chwilę przytrzymać smartwatch przy terminalu płatniczym, aby dokonać płatności – nie działa to równie sprawnie, jak przykładowo w Apple Watchach. Ponadto, gdy nie mamy jeszcze konta w Curve Pay, to jego założenie wymaga podania dość sporej paczki danych, a także wysłania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Huawei Watch GT 6 Pro to też wyraźny głośnik – sprawdza się świetnie w trakcie treningów, podając kluczowe informacje po osiągnięciu określonych celów (np. 1 km spaceru, 5 km jazdy na rowerze lub 10 minut treningu siłowego). Można również wykonywać połączenia i odbierać powiadomienia ze sparowanego smartfona – mój rozmówca stwierdził, że słychać mnie bardzo dobrze.

Do tego dochodzi wiele funkcji zdrowotnych i pomiar snu, ale o tym wszystkim przeczytacie w pełnej recenzji. Wspomnę jeszcze tylko o akumulatorze. Zegarek naładowany do pełna założyłem we wtorek (3 marca) o godzinie 16:30. W niedzielę, po 5 dniach, o godzinie 16:30, poziom naładowania wynosił 5%. Nie korzystałem z AoD z wyjątkiem treningów i przez ten czas Huawei Watch GT Runner 2 mierzył około 7,5 godzin aktywności z GPS-em, a także towarzyszył mi każdej nocy w łóżku.

fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Huawei Watch GT Runner 2 – cena i specjalna oferta premierowa

Do wyboru są 3 wersje kolorystyczne – błękit zmierzchu, pomarańcz poranka oraz czerń północy. Cena Huawei Watch GT Runner 2 została ustalona na 1699 złotych. Z okazji premiery, w okresie od 9 marca do 12 kwietnia 2026 roku, kupujący mogą jednak skorzystać z obniżki w wysokości 200 złotych.

Huawei Watch GT Runner 2 – dostępne wersje kolorystyczne | fot. Huawei

Ponadto każdy nabywca zegarka otrzyma w prezencie:

3-miesięczną subskrypcję Huawei Health+,

możliwość skorzystania z darmowych okresów próbnych w wybranych usługach – Kotcha, RacePace, Intervals.icu czy Komoot, w ramach oferty Multipass,

darmową usługę ochrony ekranu przez 12 miesięcy od daty zakupu.

W sklepie huawei.pl dostępne są dwie ekskluzywne wersje Huawei Watch GT Runner 2 Color Edition z dodatkowym, kompozytowym paskiem w kolorze beżowo-pomarańczowym lub czarno-czerwonym. Rekomendowana cena wersji Color Edition wynosi 1749 złotych, ale w ramach oferty premierowej obniżono ją do 1499 złotych.

Dodatkowo w sklepie huawei.pl smartwatch można kupić w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeArc za 279 złotych i/lub wagą Huawei Scale 3 za 119 złotych. Na kupujących na tej stronie czeka też rabat dla studentów i powitalny bonus w wysokości 50 złotych za zapisanie się na newsletter.