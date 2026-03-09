Luksusowa Motorola w zasięgu Twojej ręki. Nie musisz być VIP-em

Ta Motorola zdecydowanie jest inna niż wszystkie smartfony na rynku. Wygląda ekskluzywnie i przyciąga wzrok. Teraz można kupić ją w przystępniejszej cenie w zestawie z równie luksusowo wyglądającymi słuchawkami prawdziwie bezprzewodowymi.

Smartfon Motorola Edge 70 z kryształkami Swarovski dostępny w Polsce w super promocji

Od 3 marca 2026 roku obowiązuje promocja na smartfon Motorola Edge 70, w ramach której można odzyskać 700 złotych po zakupie tego modelu. Dzięki temu finalny koszt, jaki ponosi klient, wynosi 2799 złotych (zamiast 3499 złotych. To zdecydowanie atrakcyjna oferta.

Od dziś jednak przywoływana promocja obejmuje również smartfon Motorola Edge 70 z kryształkami Swarovski i słuchawkami Moto Buds Loop (również) z kryształkami Swarovski, których regularną cenę ustalono w momencie premiery w kwietniu 2025 roku na 1199 złotych (dziś da się je kupić za 999 złotych).

Promocja na smartfon Motorola Edge 70 z kryształkami Swarovski (źródło: Motorola)

Smartfon Motorola Edge 70 z kryształkami Swarovski w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Motorola Moto Buds Loop z kryształkami Swarovski jest dostępny w wybranych sklepach stacjonarnych Media Expert i w sklepie internetowym mediaexpert.pl oraz Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie.

Za ten zestaw trzeba zapłacić 3999 złotych i już taka cena jest atrakcyjna, jeśli wziąć pod uwagę regularne ceny smartfona i słuchawek. A dzięki promocji oferta staje się jeszcze bardziej kusząca, gdyż finalnie koszt, jaki ponosi klient, to 3299 złotych.

Gdzie kupić? Motorola Edge 70 z kryształkami Swarovski ze słuchawkami Moto Buds Loop z kryształkami Swarovski ok. 3999 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Jak odebrać 700 złotych po zakupie smartfona Motorola Edge 70?

Promocja wymaga nieco zachodu, ale skoro stawką jest 700 złotych, to zdecydowanie warto poświęcić chwilę na dopełnienie formalności. Naturalnie najpierw trzeba kupić smartfon Motorola Edge 70 (niekoniecznie z kryształkami Swarovski w zestawie ze słuchawkami Moto Buds Loop) – z promocji mogą skorzystać osoby, które zrobią to do 31 marca 2026 roku.

Następnie należy wejść na stronę cashback.motopromocja.pl i zarejestrować zakup – na ten krok jest czas do 8 kwietnia 2026 roku. Co ważne: wymagane jest wycięcie z pudełka etykiety z numerem IMEI. Po pozytywnej rejestracji i weryfikacji na wskazane przez Was konto bankowe zostanie przelane 700 złotych.

Z promocji mogą skorzystać klienci indywidualni i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.