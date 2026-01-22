Kilka kliknięć i super prezentacja gotowa. Teraz to bajecznie proste i szybkie

Znany program otrzymał szereg nowych funkcji, a jedną z nich jest nowy generator, dzięki któremu Twoja prezentacja będzie gotowa w kilka minut.

Ekspresowa prezentacja stworzy się sama

Marka Adobe już od dłuższego czasu stawia na sztuczną inteligencję. Funkcjonalność popularnych programów została znacznie rozszerzana. Illustrator pozwala na przykład na generatywne wypełnianie grafik, praca w Photoshopie wspomagana jest agentami AI, a Firefly oferuje m.in. generowanie wideo.

Teraz nowe opcje zyskuje kolejny popularny program. Adobe Acrobat, bo o nim mowa, został wzbogacony o funkcję Generuj prezentację. Z jej pomocą użytkownik może poprosić sztuczną inteligencję o stworzenie konspektu w oparciu o konkretne pliki, a także w szybki sposób opracować prezentację.

Adobe twierdzi, że to świetne rozwiązanie np. dla firm podczas próby pozyskania nowego klienta. Wystarczy, że użytkownik udostępni pliki z raportami finansowymi, karty produktów czy strony internetowe za pośrednictwem PDF Space. Asystent AI przeanalizuje informacje ze źródeł, zaproponuje konspekt i pozwoli wybrać długość prezentacji i sposób jej wykonania. Następnie – w oparciu o wskazówki – stworzy jej wersję roboczą, którą można edytować we własnym zakresie. Nowym wsparciem w edycji plików PDF w programie Acrobat będzie również chatbot.

Generowanie prezentacji w programie Acrobat (źródło: Adobe)

Generator podcastów pomoże Ci nadrobić zaległości w mailach

Adobe Acrobat stworzy także spersonalizowane podcasty. Według firmy funkcja ta może się przydać m.in. osobom, które zalewane są wieloma mailami, załącznikami, linkami i spotkaniami online.

Zasada działania nowej opcji Generuj podcasty ma być intuicyjna – wystarczy, że użytkownik doda notatki, transkrypcje czy wielostronicowe raporty do PDF Space, a następnie poprosi asystenta AI o podsumowanie tych informacji w postaci nagrania przypominającego podcast. Wygląda na to, że funkcja ta może być świetnym sposobem na nadrobienie zaległości np. po długiej nieobecności w pracy.

Generowanie podcastów w programie Acrobat (źródło: Adobe)

Warto przypomnieć, że podobne narzędzie do generowania podcastów opracowała i udostępniła już firma Google w notatniku sztucznej inteligencji NotebookLM. Zbliżona opcja jest też tworzona dla przeglądarki Chrome, gdzie uzupełni funkcję Odsłuchaj tę stronę.