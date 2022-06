Globalna premiera serii realme GT Neo 3. Znamy ceny

Zgodnie z zapowiedziami, realme wprowadziło dziś na globalny rynek serię realme GT Neo 3, w skład której wchodzą dwa smartfony. Jednocześnie producent zaprezentował słuchawki realme Buds Air 3. Ile kosztują nowe propozycje marki?

Reklama

Globalna premiera serii realme GT Neo

realme GT Neo 3 nie jest nowym smartfonem, ponieważ zadebiutował w Chinach już 22 marca 2022 roku – dziś jedynie został oficjalnie wprowadzony na globalny rynek. Jego specyfikacja jest więc doskonale znana. Warto jednak przypomnieć, że oferuje on m.in. 6,7-calowy wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, wsparcie dla ładowania o mocy 80 W i 150 W (producent przygotował bowiem dwie wersje), procesor MediaTek Dimensity 8100, pamięci RAM LPDDR5 6400 MHz i UFS 3.1 oraz komorę parową ze stali nierdzewnej o powierzchni 4129 mm2 (łączny obszar chłodzenia = 396060 mm2).

Ponadto realme GT Neo 3 oferuje aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z sensorem Sony IMX766 i optyczną stabilizacją obrazu na tyle i aparat 16 Mpix na przodzie, a także moduł NFC z anteną 360°, głośniki stereo i system Android 12 z interfejsem realme UI 3.0 na start.

(źródło: realme Global)

Wraz z realme GT Neo 3 na globalny rynek wchodzi realme GT Neo 3T, któremu producent – mimo że to całkowicie nowy model – poświęcił bardzo mało uwagi. Skupił się przede wszystkim na jego oryginalnym designie z wzorem szachownicy na panelu tylnym. Wspomniano jednak, że smartfon obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W (do 50% w 12 minut), ma akumulator o pojemności 5000 mAh i ekran AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

(źródło: realme Global)

Ponadto realme GT Neo 3T wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 870 i komorę parową ze stali nierdzewnej oraz trzy aparaty na panelu tylnym: 64 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro.

(źródło: realme Global)

6 Ocena

Słuchawki realme Buds Air 3

Najnowsze słuchawki marki realme oferują hybrydową aktywną redukcję hałasu do 42 dB, a także technologię, która eliminuje szum wiatru oraz dwumikrofonową redukcję hałasu dla połączeń głosowych. Ponadto oddają do dyspozycji tryb transparentny i możliwość połączenia z dwoma urządzeniami naraz. Według deklaracji producenta, realme Buds Air 3 mają odtwarzać muzykę przez do 30 godzin (z wykorzystaniem etui-stacji ładującej).

(źródło: realme Global)

Cena realme GT Neo 3, realme GT Neo 3T i realme Buds Air 3

realme GT Neo 3: 8 GB/256 GB/80 W – 649,99 dolarów (równowartość ~2780 złotych), 12 GB/256 GB/150 W – 749,99 dolarów (~3220 złotych).

realme GT Neo 3T: 8 GB/128 GB – 469,99 dolarów (~2015 złotych), 8 GB/256 GB – 509,99 dolarów (~2190 złotych).

realme Buds Air 3 – 89,99 dolarów (~385 złotych).

(źródło: realme Global)

Już jutro seria realme GT Neo 3 zostanie wprowadzona na rynek europejski – wtedy powinniśmy poznać sugerowane ceny nowych smartfonów marki realme w Polsce.