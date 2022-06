Stare komputery Apple w nowych, wyższych cenach. Inflacja daje się we znaki

Jesteśmy świeżo po premierze nowych komputerów Apple MacBook Air 2022 i MacBook Pro 13 2022 z procesorami Apple M2. Starszy MacBook Air 2020 wciąż jest dostępny, jednak nie, jak można by było oczekiwać, w nowej, niższej cenie – wręcz przeciwnie, trzeba zapłacić za niego jeszcze więcej niż do tej pory, mimo że doczekał się następcy!

Stary MacBook Air 2020 w nowej, wyższej cenie

Podstawowe konfiguracje nowego MacBook Air 2022 z procesorem Apple M2 to:

8-rdzeniowe CPU/8-rdzeniowe GPU/8 GB RAM/256 GB SSD za 6999 złotych,

8-rdzeniowe CPU/10-rdzeniowe GPU/8 GB RAM/512 GB SSD za 8799 złotych.

Oczywiście klient może dowolnie konfigurować swojego nowego MacBooka, na przykład do 16 GB RAM trzeba dopłacić 1200 złotych, a do 24 GB RAM – 2400 złotych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku większej pamięci masowej – 512 GB to koszt 1200 złotych, 1 TB – 2400 złotych, a 2 TB – 4800 złotych. Do tego można dobrać zasilacz z dwoma portami USB-C o mocy 35 W lub zasilacz USB-C o mocy 67 W – oba kosztują po 120 złotych.

Jednocześnie w ofercie producenta pozostał MacBook Air 2020 z procesorem Apple M1. Podstawowa konfiguracja ma 8-rdzeniowe CPU, 7-rdzeniowe GPU, 8 GB RAM i dysk SSD o pojemności 256 GB. Szkopuł w tym, że obecnie w oficjalnym sklepie internetowym producenta kosztuje ona 5799 złotych, podczas gdy do tej pory trzeba było za nią zapłacić 5199 złotych. To podwyżka aż o 600 złotych!

Oczywiście również w tym przypadku klient może zwiększyć ilość RAM i pamięci masowej – 16 GB RAM kosztuje dodatkowo 1200 złotych, podobnie jak dysk SSD o pojemności 512 GB. Za 1 TB SSD trzeba dopłacić 2400 złotych, a za 2 TB SSD – 4800 złotych.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Apple MacBook Pro 13 2022 – on też, mimo że właściwie zmienił się jedynie procesor, kosztuje więcej niż poprzednik. Cena MacBook Pro 13 2020 z układem Apple M1 zaczynała się od 6699 złotych za wersję z 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Teraz taka konfiguracja z Apple M2 kosztuje 6999 złotych.

Podrożały też inne komputery Apple

Niestety, nie tylko MacBook Air 2020 zdrożał – Apple podniosło także ceny innych komputerów – MacBook Pro 14 2021 kosztuje od 11399 złotych (wcześniej od 10799 złotych), MacBook Pro 16 2021 od 14399 złotych (zamiast od 13299 złotych), iMac 24″ 2021 od 7299 złotych (a nie od 6799 złotych), Mac mini od 3899 złotych (wcześniej od 3699 złotych), a Mac Studio od 11399 złotych (zamiast od 10799 złotych). Wzrosła też cena monitora Studio Display – teraz zaczyna się od 8499 złotych, podczas gdy wcześniej startowała od 7999 złotych.