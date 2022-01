Nowe słuchawki True Wireless od realme przyłapane na zdjęciach

Jeżeli spodziewacie się kolosalnych zmian i tony informacji, to w obu przypadkach warto się nie nakręcać. Nowym realme Buds Air 3 bliżej do delikatnej ewolucji niż rewolucji.

Reklama

Co zmienia realme Buds Air 3?

Zaczynając od samego wyglądu: posiadaczom obecnej generacji słuchawek od realme w oczy rzuci się nowe etui ładujące. Prawdopodobnie po otworzeniu pudełeczka słuchawki będą ładowane w pozycji zbliżonej do leżącej. Zmieniło się również położenie logo, które teraz trafiło na pokrywę etui. Kolorystycznie zestaw będzie dostępny w dwóch wersjach – czarno-niebieskiej, oraz białej.

Źródło: OnLeaks

Źródło wycieku, twitterowy użytkownik OnLeaks potwierdził we wpisie na swoim koncie kilka podstawowych parametrów. W specyfikacji znajduje się zatem „od 7 do 30 godzin muzyki”, wodoszczelność na poziomie IPX5, komunikacja za pomocą Bluetooth w wersji 5.2, „tryb przejrzystości” (wzmacnia dźwięki otoczenia, dzięki czemu możemy rozmawiać z innymi bez zdejmowania słuchawek), oraz hybrydowy ANC do -40 dB.

Reklama

Jak zatem realme Buds Air 3 wypadają na tle poprzednika? Jak wspominałem we wstępie, nie znajdziemy tu rewolucji. Długość słuchania muzyki wydłuży się o kilka godzin, ale nie zapominajmy, że dwucyfrowa liczba jest zarezerwowana dla opcji podładowywania słuchawek kilka razy z etui. Bardziej odczuwalną różnicą może być podniesienie poziomu aktywnej redukcji szumów z -25 dB do -40 dB.

Warto zauważyć że nie jest to pierwszy przeciek. Kilka dni temu MySmartPrice donosił, że słuchawki uzyskają po jednym dodatkowym mikrofonie na każde ucho, funkcję Bass Boost+ oraz Dual Device Connection, które umożliwi realme Buds Air 3 połączyć się z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Wśród tych wszystkich informacji, brak konkretnej daty premiery. Starsze źródło wspomina tylko o prezentacji w Indiach w ciągu kilku dni, może tygodni. Co do ceny, możemy spekulować że koszt słuchawek nie powinien przekroczyć wartości, w jakiej sprzedawany jest obecny model. Istnieje zatem duża szansa, że nowe słuchawki od realme pojawią się w Polsce w cenie poniżej 200 złotych. Z lepszą redukcją szumów i nowymi funkcjami realme Buds Air 3 mogą być świetną propozycją tanich słuchawek TWS na 2022 rok.