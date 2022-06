Android Auto prosi niektórych użytkowników o wykonanie ponownej konfiguracji

Użytkownicy, którzy pobrali Android Auto w testowej wersji 7.8, zwracają uwagę na komunikat pojawiający się tuż po zainstalowaniu aktualizacji. Informuje on bowiem o konieczności przeprowadzenia ponownej konfiguracji.

Ostatnio sporo się dzieje

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Google zamierza pozbyć się Android Auto z ekranów smartfonów. Chodzi o jeden z trybów wyświetlania oprogramowania dla kierowców. Docelowo ma być ono dostępne wyłącznie na ekranach wbudowanych w samochód. Natomiast jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego auta, to będzie mógł skorzystać z Driving Mode w Mapach Google.

Ponadto podczas tegorocznej konferencji Google I/O zapowiedziany został nowy interfejs, który sprawi, że Android Auto będzie lepiej dostosowany do ekranów o różnych proporcjach. Jak już wspomniałem, ostatnio sporo się dzieje i użytkownicy raczej nie mają większych powodów do narzekania na nudę. Mniej ciekawie jest pod względem występujących błędów, ale to temat na inną dyskusję.

Niektórzy muszą przejść przez proces ponownej konfiguracji

Jak wynika ze zgłoszeń testerów, którzy zainstalowali Android Auto 7.8 beta, Google zaczęło wysyłać powiadomienia o wykonaniu ponownej konfiguracji oprogramowania. Faktycznie po ponownym podłączeniu do samochodu niektórzy użytkownicy musieli przejść przez ten sam proces, co przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.

Niestety, z obecnych obserwacji trudno wywnioskować jaki jest cel przeprowadzenia konfiguracji od nowa. Na pierwszy rzut oka w oprogramowaniu nic się nie zmienia. Niewykluczone jednak, że firma z Mountain View wprowadziła większe nowości pod maską, które nie zostały jeszcze w pełni aktywowane.

Pojawią się głosy, że mamy do czynienia z układaniem podwalin pod nowy interfejs, o którym wyżej wspomniałem. Jednak obecnie nic na to nie wskazuje – jakiekolwiek zmiany nie są widoczne.

Jeśli więc należysz do grona testerów, zainstalowałeś Android Auto 7.8 i właśnie zobaczyłeś opisywany komunikat, to nie powinieneś się obawiać. Jak najbardziej możesz przejść przez proces konfiguracji, nie martwiąc się o poprawnie działanie oprogramowania.

Warto mieć na uwadze, że część testerów Android Auto wskazuje, że do wykonania konfiguracji potrzebny jest kabel, nawet jeśli wcześniej korzystali wyłącznie z połączenia bezprzewodowego.