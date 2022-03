Nowe słuchawki Creative Outlier Pro oferują hybrydową ANC i do 60 godzin odtwarzania

Creative zaprezentował nowe słuchawki, które już od dziś można kupić w Polsce. Cechują się one przede wszystkim hybrydową redukcją szumów ANC i bardzo długim czasem pracy, sięgającym nawet do 60 godzin.

Creative wprowadza na polski rynek nowe słuchawki bezprzewodowe

Producent informuje, że na tę chwilę jest to najbardziej zaawansowany i dopieszczony zestaw słuchawkowy wśród dobrze przyjętych przez użytkowników wcześniejszych modeli z serii Outlier True Wireless (czyli m.in. Outlier Air Sports i Outlier Gold). Najnowszy model zyskał wiele ulepszeń i dodatkowych funkcji, niedostępnych w dotychczas wprowadzonych na rynek słuchawkach.

Outlier Pro (źródło: Creative)

Jedną z najmocniejszych stron nowego modelu Creative Outlier Pro jest Hybrydowa Aktywna Redukcja Szumów (ANC) z w pełni konfigurowalnym Trybem Otoczenia. Pozwala on wybrać użytkownikowi stopień i rodzaj dźwięków, które zostaną przepuszczone do jego ucha, jeśli nie będzie chciał całkowicie odciąć się od odgłosów otoczenia – umożliwi to m.in. prowadzenie rozmów z innymi osobami bez konieczności wyjmowania słuchawek w uszu.

Wydajne działanie Hybrydowej Aktywnej Redukcji Szumów jest możliwe m.in. dzięki zastosowaniu sześciu mikrofonów (po trzy w każdej słuchawce). Według deklaracji producenta zapewnia to lepszą jakość komunikacji i wspiera system redukcji szumów. Z kolei funkcja Dual-Voice umożliwia odbieranie połączeń i wydawanie poleceń Asystentowi Google bądź Siri.

Creative informuje również, że Outlier Pro zapewnią wysoką jakość dźwięku – odpowiadają za to bezprzewodowa transmisja Bluetooth 5.2, kodeki audio AAC, SBC oraz 10 mm przetworniki z membranami pokrytymi grafenem. Ponadto model ten został wyposażony w autorską technologię Super X-Fi READY. Użytkownik może też uzyskać dźwięk przestrzenny w technologii Super X-Fi na lokalnie przechowywanych treściach za pośrednictwem aplikacji SXFI, która działa jak odtwarzacz (dostępna w Sklepie Google Play i Apple App Store).

Na jednym ładowaniu słuchawki mogą odtwarzać dźwięk przez nawet 15 godzin (przy umiarkowanym poziomie głośności). Z pomocą etui-stacji ładującej można wydłużyć ten czas do maksymalnie 60 godzin. W obu przypadkach są to czasy z wyłączoną ANC – z włączoną i aktywnym Trybem Otoczenia skracają się do odpowiednio 10 i 40 godzin. Etui można ładować przewodowo (przez port USB-C) i indukcyjnie zgodnie ze standardem Qi (zalecana ładowarka o mocy przynajmniej 5 W).

Outlier Pro (źródło: Creative)

Creative Outlier Pro współpracują z aplikacją Creative App (dostępna w Sklepie Google Play i Apple App Store), która umożliwia m.in. personalizację sterowania dotykowego, kontrolę poziomów hałasu w trybie otoczenia i aktywnej redukcji szumów, włączenie trybu niskiej latencji i ustawienie dźwięku za pomocą korektora graficznego oraz aktualizację oprogramowania słuchawek i rejestrację produktów.

Sugerowana cena modelu Outlier Pro została ustalona na 369 złotych. Słuchawki można już zamawiać na oficjalnej stronie Creative. W zestawie znajdują się silikonowe wkładki douszne w trzech rozmiarach (S, M i L) oraz przewód USB-A – USB-C.