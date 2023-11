OnePlus „przypadkowo” zdradził datę globalnej premiery OnePlus 12 i OnePlus 12R

Przed chińskim producentem bardzo pracowity okres. Firma oficjalnie zapowiedziała rychłą premierę nowego flagowca w swojej ojczyźnie. „Przypadkowo” ujawniła jednak też, kiedy możemy spodziewać się globalnego debiutu modeli OnePlus 12 i 12R.

Kiedy premiera OnePlus 12 (i 12R)?

Chińczycy oficjalnie ogłosili, że flagowy smartfon OnePlus 12 zadebiutuje już 5 grudnia 2023 roku – w pierwszej kolejności w Chinach. Tego dnia spodziewamy się też premiery modelu Ace 3, który również ma być dostępny poza ojczyzną producenta. Firma, umyślnie lub nie, jednoznacznie dała jednak do zrozumienia, na kiedy planowany jest globalny debiut obu high-endów.

Na amerykańskiej stronie firmy pojawiła się zapowiedź premiery OnePlus 12 w Stanach Zjednoczonych oraz wystartowała akcja, w ramach której można wygrać sześć sztuk ww. modelu i sześć egzemplarzy „nowego telefonu” – najpewniej mowa tu o OnePlusie 12R. W regulaminie zapisano, że zainteresowani mogą przystąpić do przywoływanej kampanii do 23 stycznia 2024 roku, do godziny 23:59.

Jasno wskazuje to, że globalnej premiery nowych high-endów chińskiej marki powinniśmy spodziewać się 24 stycznia 2024 roku, bowiem producent najpewniej wyprowadzi je z Chin tego samego dnia na różnych rynkach – jest mało prawdopodobne, aby ograniczył się tylko do Stanów Zjednoczonych. Jeśli zatem jesteście zainteresowani nadchodzącymi nowościami – koniecznie zapiszcie tę datę w kalendarzu. My już to zrobiliśmy!

Co zaoferują nowe smartfony marki OnePlus?

Specyfikacja topowego modelu nie jest już dla nas tajemnicą, ponieważ sam producent jeszcze przed jego premierą potwierdził, że zostanie on wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, do 24 GB RAM LPDDR5X, do 1 TB pamięci masowej typu UFS 4.0 oraz trzy aparaty na tyle: główny z przysłoną f/1.6 i ekwiwalentem ogniskowej 23 mm, ultraszerokokątny z f/2.2 i 14 mm, a także teleobiektyw o budowie peryskopowej z f/2.6 i 70 mm (w jego przypadku nieoficjalnie mówi się o 3x zoomie cyfrowym).

Ponadto według zakulisowych doniesień OnePlus 12 otrzyma akumulator o pojemności 5400 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W i indukcyjnego 50 W.

fot. producenta

Z kolei nieoficjalne informacje o modelu OnePlus 12R mówią o:

6,7-calowym wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz,

procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2,

do 16 GB RAM,

do 256 GB pamięci wewnętrznej,

aparacie 16 Mpix na przodzie,

zestawie 50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 32 Mpix (teleobiektyw) na tyle,

akumulatorze o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W,

systemie operacyjnym Android 14 z nakładką OxygenOS 14.