Assassin’s Creed Syndicate za free w Ubisoft Connect

Ubisoft swego czasu rozdawał nie mniej gier niż sam Epic Games Store. Przypomina nam o tym, udostępniając za darmo jedną z najbardziej interesujących odsłon serii Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Syndicate za darmo

Jeśli jesteśmy pilnymi zbieraczami darmowych gier, udostępnianych regularnie przez największych wydawców, to całkiem możliwe, że mamy już w swojej bibliotece cały pakiet tytułów z serii Assassin’s Creed. Swego czasu Ubisoft bardzo chętnie dzielił się z fanami jej klasycznymi odsłonami, a swoje 5 groszy dorzucał Epic Games Store.

Jeśli jednak to dla nas nowość, a nazwa „Ubisoft Connect” nic nam nie mówi, to może jest pora żeby zainstalować na PC jeszcze jeden launcher: tylko po to, żeby odebrać udostępnianą przez Ubisoft grę Assassin’s Creed Syndicate.

Produkcję można bezpłatnie przypisać do swojego konta Ubisoft do 6 grudnia 2023 roku. Oferta dotyczy wyłącznie wersji cyfrowej.

Assassin’s Creed Syndicate (źródło: Ubisoft)

O czym jest Syndicate?

Assassin’s Creed Syndicate przenosi nas do XIX-wiecznego Londynu, do czasów rewolucji przemysłowej i ery niezwykłych wynalazków, zmieniających życie milionów ludzi. Odwieczny konflikt asasynów i templariuszy przyjmuje wtedy nieco inny wydźwięk. Świat nie jest już kontrolowany przez królów, cesarzy, polityków czy religię. Wspólnym mianownikiem są pieniądze, które umożliwiają korzystanie z wpływów bogaczom uciskającym klasę robotniczą.

Wielu uznaje Syndicate za jedną z najbardziej klimatycznych odsłon serii. Ogólnie rzecz biorąc ten wydany w 2015 roku tytuł jest jednak dość niedoceniony, a to dlatego, że pojawił się niespełna rok po premierze Unity – wręcz symbolu niedopracowanej i zbugowanej do granic możliwości gry. Niektórzy po prostu woleli nie ryzykować powtórki z rozrywki i bardzo ostrożnie podeszli do zakupu kolejnej, tak szybko wydanej części serii. A szkoda, bo parkour po dachach Londynu z 1868 roku czy ucieczki powozami konnymi to coś nie do podrobienia.

6.5 Ocena

Jeśli mamy ochotę ponownie wskoczyć w nieco bardziej klasyczne wydanie Assassin’s Creed, jeszcze sprzed rewolucji w postaci Origins z 2017 roku, to jest ku temu idealna okazja. Wszakże za darmo, to i asasyn słodki.

Grę znajdziemy na stronie sklepu Ubisoft, a także w launcherze Ubisoft Connect i przypiszemy do swojego konta po zalogowaniu.