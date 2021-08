Urządzenia mobilne jeszcze przyspieszą – dzięki LPDDR5X

Jedec zdecydowanie należy do czołowych liderów w branży pamięci komputerowych. Producent jako jeden z pierwszych podzielił się specyfikacją standardu pamięci DDR5 oraz jakiś czas temu wprowadził do sprzedaży moduły piątej generacji. Amerykański gigant pamięciowy nie zwalnia tempa – ostatnio opublikował nową, poprawioną wersję aktualnie stosowanej mobilnej pamięci RAM, czyli LPDDR5X.

LPDDR5X zapewni jeszcze szybsze działanie

Wraz z miniaturyzacją urządzeń mobilnych producenci pamięci operacyjnej musieli wprowadzić specjalnie dostosowany pod smartfony (ale nie tylko) standard pamięci operacyjnej. LPDDR to inaczej Low Power DDR, co oznacza, że tego typu pamięci stosuje się w urządzeniach, które nie są w stanie dostarczyć tak ogromnych ilości prądu, ze względu na ograniczoną pojemność akumulatora.

Reklama

Kości LPDDR cechują się przede wszystkim małą wielkością w porównaniu do desktopowych modułów ze złączem DIMM czy laptopowymi SO-DIMM. Ponadto, pamięci LPDDR zapewniają dynamiczną zmianę napięć, co umożliwia redukcję taktowania kości, w operacjach, gdy wysokie zegary nie są nam potrzebne. Dodatkowo moduły LPDDR wykorzystują 16- lub 32-bitową magistralę – klasyczne DDR działają na 64-bitowej.

LPDDR5 (fot. Samsung)

Tak właściwie LPDDR5X to podkręcone obecnie stosowane kości LPDDR5, bowiem wykorzystują te same płytki PCB z identyczną liczbą pinów na pokładzie. W porównaniu do desktopowych kości RAM, kości LPDDR nie klasyfikuje się przy pomocy opóźnień czy częstotliwości zegarów, tylko przy pomocy maksymalnej prędkości transmisji danych wyrażanej w MT/s (megatransfery na sekundę), które są tak właściwie ekwiwalentem Mb/s.

LPDDR5 jest obecnie wykorzystywany przede wszystkim w smartfonach, ale trafia także do innych mobilnych urządzeń – znajdzie swoje miejsce w ostatnio zaprezentowanym Steam Deck. LPDDR5 oferuje szybkość transmisji danych do 6400 MT/s (Mb/s), a LPDDR5X zapewni 33% wzrost wydajności przy 8533 MT/s.

Wyższe transfery będą przydatne w zastosowaniach technologii 5G, która za sprawą wysokiego pobierania wymaga szybkich pamięci. Ponadto LPDDR5X sprawdzi się w zastosowaniach AI dla aplikacji, fotografii oraz gier.

Możemy spodziewać się, że do smartfonów trafią także pamięci LPDDR5X produkcji Samsunga, bowiem koreański producent bezpośrednio współpracuje z JEDEC. Jesteśmy w stanie stwierdzić, że w przyszłości także Micron przyłączy się do ustandaryzowania modułów pamięci LPDDR5X.