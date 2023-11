OnePlus pokazał, jak będzie wyglądał OnePlus 12. Podoba się Wam?

OnePlus najwyraźniej nie chce, żeby wygląd jego kolejnego flagowca Was zaskoczył. Producent udostępnił grafiki przedstawiające nadchodzący high-end, więc już wiadomo, czego się spodziewać. Przy okazji firma potwierdziła kilka elementów specyfikacji tego urządzenia.

Tak będzie wyglądał OnePlus 12. Ładny? Nieładny?

Producent oficjalnie zaanonsował, że jego nowy flagowiec ma występować w trzech wersjach kolorystycznych: białej, zielonej i czarnej. Druga z ww. ma wzór przypominający marmur i zdecydowanie wyróżnia się na tle klasycznych wariantów. Warto też zauważyć, że nie ma tu modelu z drewnianą obudową, a niedawno pojawiły się informacje, że producent może taką planować. Wygląda jednak na to, że firma ograniczy się do wypuszczenia na rynek etui z drewnem.

fot. producenta

Producent potwierdził nie tylko wygląd smartfona, ale też część jego specyfikacji. Oficjalnie zapowiedział, że OnePlus 12 zostanie wyposażony we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, a w topowej wersji również w aż 24 GB RAM LPDDR5X i 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0. To prawdziwie high-endowy zestaw, który da użytkownikom duże pole do popisu.

Na udostępnionych przez producenta można też zauważyć informacje dotyczące trzech aparatów na panelu tylnym. Dzięki temu wiemy już, że główny zaoferuje przysłonę f/1.6 i ekwiwalent ogniskowej 23 mm, ultraszerokokątny f/2.2 i 14 mm, a teleobiektyw f/2.6 i 70 mm. Do tego wyraźnie widać, że ten ostatni będzie miał peryskopową budowę, co powinno zwiększyć jego możliwości.

Na pokładzie OnePlus 12 nie zabraknie też fizycznego przełącznika trybów pracy. Branżowy informator, Yogesh Brar, donosi, że smartfon zostanie wyposażony również w akumulator o pojemności 5400 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W i indukcyjnego 50 W, a aparaty na tyle będą miały rozdzielczość 50 Mpix (główny), 48 Mpix (ultraszeroki) i 64 Mpix (teleobiektyw z 3x zoomem optycznym).

Kiedy premiera OnePlus 12?

Spodziewaliśmy się, że OnePlus 12 zadebiutuje 4 grudnia 2023 roku, ale producent zapowiedział, że zaprezentuje go jednak 5 grudnia o godzinie 14:30 czasu chińskiego (7:30 czasu polskiego). Według nieoficjalnych doniesień, globalnej premiery tego smartfona mamy oczekiwać w styczniu 2024 roku.