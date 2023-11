Za 3 złote możesz się pozbyć wszystkich reklam z aplikacji i gier na Androida

Google Play Pass dostępny jest teraz w niezłej promocji. Za subskrypcję tej usługi można płacić teraz o 80% mniej – i tak przez pół roku!

Świetna promocja na Google Play Pass

Abonamenty Google Play Pass oraz Apple Arcade miały być istnym objawieniem na rynku usług, ale okazało się, że chyba nie aż tak wielu osobom przeszkadzają reklamy w darmowych grach i aplikacjach. Zwykle w takiej sytuacji po prostu przestajemy grać w dany tytuł lub zmieniamy apkę, która nie jest tak przeładowana planszami i filmikami marketingowymi.

Google ma jednak sprytny sposób, by możliwie jak najbardziej skutecznie zachęcić użytkowników do wypróbowania subskrypcji Play Pass. W tym celu firma uruchomiła promocję, dzięki której za miesiąc abonamentu zostaniemy obciążeni niemal symbolicznym rachunkiem opiewającym na 3 złote. I tak przez pół roku. Administrator grupy rodzinnej może udostępnić subskrypcję nawet 5 członkom rodziny.

Promocja na Google Play Pass (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo)

W skali 6 miesięcy zapłacimy za dostęp do poszerzającego się katalogu wysokiej jakości gier i aplikacji bez reklam tylko 18 złotych. To niewiele więcej niż mielibyśmy wydać na Play Pass na jeden miesiąc. Przypomnę, że normalnie subskrypcja ta kosztuje 14,99 złotych miesięcznie.

Ważna sprawa: z oferty należy skorzystać do 29 listopada 2023 roku do godziny 23:59. Później ceny wrócą do normalnego poziomu – ale nie dla tych, którzy skorzystają z okazji. Uczestnicy promocji będą mogli przez 6 miesięcy płacić po 3 złote miesięcznie za Play Pass. Później opłata będzie wynosić wspomniane 14,99 złotych/mies.

Promocję uruchomimy w sklepie Google Play, z poziomu urządzenia z Androidem.

Gry i aplikacje na Androida bez reklam

Google Play Pass umożliwia zyskanie dostępu do obszernego katalogu ponad 1000 gier i aplikacji, które pozwalają się zrelaksować, czy zwiększyć produktywność. Wszystkie gry i apki, które już są przypisane do naszego konta, nadal będą dostępne. Jeśli były wśród nich programy, w których występowały reklamy, a należą one do katalogu Play Pass, to w momencie uruchomienia subskrypcji reklamy z nich znikną. Dodatkowo dostaniemy możliwość odblokowania opcjonalnych przedmiotów w grach, które do tej pory były dostępne tylko po uiszczeniu mikropłatności.

Na pewno nie wszystkie aplikacje, które posiadamy w swojej bibliotece na Androidzie zostaną uwolnione od irytujących banerów czy filmików odpalających się w nieodpowiednim momencie, ale chyba warto zapewnić sobie odrobinę spokoju dzięki skorzystaniu z promocji.

Szkoda, że nie ma podobnej na YouTube Premium, które ostatnio bardzo agresywnie ogranicza używanie blokerów reklam w serwisie.