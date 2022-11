Boisz się, że blok zaspoileruje Ci wynik meczu Polska – Argentyna? Zmień źródło obrazu!

Każdy fan sportu, a przede wszystkim piłki nożnej, który ogląda mecze w serwisach streamingowych, na pewno zna to uczucie, gdy zaspoilerowano mu wynik. Z czego korzystać, żeby uniknąć dużych opóźnień w emisji obrazu?

Chcesz oglądać mecz Polska – Argentyna bez spoilerów?

W 2022 roku coraz mniej osób posiada telewizor w domu/mieszkaniu (niepotrzebne skreślić) i nie ma w tym nic dziwnego. Młodsze pokolenie woli streamingi, a informacje może czerpać z niezależnych źródeł w internecie (dobrze jest jednak je zweryfikować). Ja wyszedłem z podobnego założenia, ale jako fan piłki nożnej momentami mocno tego żałuję.

Transmisje na żywo prowadzone w serwisach streamingowch często mają spore opóźnienia. To powoduje, że sąsiedzi potrafią już wiedzieć o bramce, a ja jeszcze oglądam turlającego się po boisku piłkarza. A nie daj Boże zapomnę wyłączyć powiadomienia na Flashscore – wtedy spoilery są murowane. Z czego wynika taka dysproporcja?

Technologia satelitarna jest po prostu o wiele szybsza i osoby oglądające to samo wydarzenie w TV, co internauci, mają sygnał szybciej. Nieraz różnica potrafi być nawet większa niż minuta – w tym wypadku tragiczne Viaplay czy średnie Polsat Box Go nie popisały się wiele razy. Co więc zrobić, jeżeli nie masz TV, a chcesz obejrzeć mecz Polska – Argentyna bez spoilerów?

Player i TVP GO najlepsze

Wirtualne Media przeprowadziły badanie opóźnienia streamingów w stosunku do emisji naziemnej. Według wyników najlepiej jest korzystać z aplikacji Player oraz TVP GO. Jaka jest różnica między np. CANAL+ online a TVP GO? Aż 8,5 sekundy!

W CANAL+ online średnie opóźnienie to prawie 21 sekund, w sieci kablowej Vectra 26 sekund, a na TVP GO zaledwie 12,5 sekundy. Jeszcze lepiej to wygląda w przypadku Playera, którego opóźnienie względem TVN to zaledwie 8 sekund. Niestety, ale akurat w tym serwisie streamingowym nie obejrzysz Mundialu 2022, ale możesz wykorzystać do tego TVP GO lub TVP SPORT.

Jeżeli masz taką możliwość, to zachęcam do oglądania meczów reprezentacji Polski w telewizji satelitarnej – wtedy na pewno unikniesz spoilerów. Ja nie zliczę, ile razy zdążyłem się już przez nie zdenerwować!

Garść statystyk

Warto też podkreślić, że Mundial 2022 w Katarze cieszy się ogromną popularnością, co również może powodować dodatkowe opóźnienia lub przeciążenie serwerów. Mecz Polska – Arabia Saudyjska oglądało aż 12,5 mln skumulowanej widowni, z czego ponad półtora miliona w internecie.