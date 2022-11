Oto Opel Astra w wersji elektrycznej. Wiemy, ile przejdzie na naładowanym akumulatorze

Opel Astra obecnej generacji jest już dostępny w wersjach czysto spalinowych, a także hybrydowych. Teraz zostało zaprezentowane wydanie BEV, czyli w pełni elektryczne. Zasięg dla wielu osób może okazać się w zupełności wystarczający.

Pierwszy elektryczny Opel Astra

Na wstępie warto zaznaczyć, że mówimy tu o pierwszej takiej wersji w historii Astry, która dotychczas była sprzedawana wyłącznie z silnikami spalinowymi, w tym również ze spalinowymi łączonymi z niewielkimi jednostkami elektrycznymi. Natomiast teraz mamy do czynienia z pełnym elektrykiem, który czerpie energię wyłącznie z akumulatora i jest napędzany tylko przez silnik elektryczny.

Mimo iż Opel Astra Electric to pierwsza taka wersja w historii marki, to na pokładzie nie znalazł się zupełnie nowy napęd. Otóż producent postawił na rozwiązanie, które wcześniej trafiło na pokład Peugeota e-308. Wypada tutaj zaznaczyć, że oba samochody łączy znacznie więcej i jak najbardziej można je określić technologicznymi bliźniakami.

Klienci, który sięgną po wersję elektryczną, będą mogli zamawiać ją również w odmianie kombi – Opla Astra Sports Tourer Electric. To naprawdę dobra wiadomość, bowiem wciąż liczba elektrycznych kombi na rynku europejskim jest naprawdę skromna, a przeważają głównie SUV-y i crossovery.

Niskie zużycie energii i dobry zasięg

Elektryczna Astra, tak samo jak Peugeot e-308, dostępna będzie z silnikiem elektrycznym o mocy 156 KM i momencie obrotowym 270 Nm. Producent pochwalił się prędkością maksymalną wynoszącą 170 km/h, ale nie poznaliśmy jeszcze przyspieszenia od 0 do 100 km/h. Nie należy jednak nastawiać się na sportowe osiągi – w końcu „pod maską” znalazł się silnik o dość przeciętnej mocy.

Na pokładzie mamy akumulator o pojemności 54 kW, który składa się ze 102 ogniw pogrupowanych w 17 modułów. Według zapewnień niemieckiej firmy, Opel Astra Electric na przejechać do 416 km (WLPT). Powinno to w zupełności wystarczyć na codzienne dojazdy do pracy, a nawet na trochę dalsze wycieczki.

9 Ocena

Opel Astra Electric ma charakteryzować się niskim zużyciem energii na 100 km. Co ciekawe, producent w oficjalnych danych podaje dwie wartości – własną 12,7 kWh na 100 km oraz 14,9 kWh według WLTP.

Jeśli już będzie konieczne uzupełnienie energii w akumulatorach, to na szybkich ładowarkach elektryczny Opel przyjmie moc do 100 kW. Ma to pozwolić na naładowanie akumulatora do 80% w czasie około 30 minut. W przypadku ładowania AC możemy liczyć na maksymalnie 11 kW mocy.

Niestety, ceny nie zostały jeszcze ujawnione. Prawdopodobnie poznamy je bliżej rynkowego debiutu, który zaplanowany jest na wiosnę 2023 roku.