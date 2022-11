Zaskakujące, ile wydajecie na Allegro. Polak wcale nie „cebulak”

Polaków często nazywa się „cebulakami”, ponieważ nie brakuje osób, które chciałyby dostać jak najwięcej za jak najmniej (a najlepiej za darmo) i jak najwięcej zaoszczędzić. I chociaż nie ma nic złego w rozsądnym gospodarowaniu pieniędzmi, to najnowsze informacje na temat kwot, wydawanych przez Polaków na zakupy w internecie, nijak nie pasują do stereotypu Polaka-cebulaka.

Polacy wydają mnóstwo pieniędzy na Allegro

Największa w Polsce platforma e-commerce opublikowała dziś swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku i w udostępnionym raporcie można znaleźć wiele ciekawych informacji na temat użytkowników Allegro.

Przede wszystkim liczba aktywnych kupujących wzrosła względem analogicznego okresu rok wcześniej aż o 400 tysięcy, dzięki czemu w trzecim kwartale padł nowy rekord liczby aktywnych kupujących – było ich aż 13,8 mln. Ponadto podano też współczynnik GMV, czyli wartość sprzedaży brutto. Za okres od lipca do września 2022 roku wyniosła ona 12 mld złotych i była wyższa o 21% niż w Q3 2021.

O ile to jest niezbyt interesujące dla przeciętnego konsumenta, to z pewnością zainteresuje Was to, że średnia wartość sprzedaży brutto na jednego aktywnego kupującego w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła aż 3449 złotych i była wyższa o 13,3% niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Nasze wyniki w trzecim kwartale potwierdzają, że Allegro nadal jest najlepszym miejscem dla zakupów online. W obliczu niepewności ekonomicznej i inflacji klienci mają mniej środków do wydania, ale wiedzą, że to u nas mogą znaleźć najlepsze oferty. Roy Perticucci, prezes Allegro

9 Ocena

Allegro jest Numerem Jeden w Polsce

Oczywiście trzeba pamiętać, że to średnia kwota, lecz w połączeniu z liczbą aktywnych kupujących i ogólną wartością sprzedaży brutto pokazuje, że Polacy uwielbiają wydawać swoje pieniądze na Allegro. Potwierdzają to najnowsze dane Mediapanel, według których to właśnie ta platforma miała najwięcej użytkowników w październiku i wrześniu 2022 roku, i konkurencja pod względem ich liczby jest daleko w tyle.

źródło: Mediapanel

Podniesienie ceny abonamentu Allegro Smart! oraz minimalnej wartości zakupów, kwalifikującej do bezpłatnej wysyłki raczej nie wpłynie negatywnie na liczbę użytkowników. W końcu mają oni ogromny wybór – w trzecim kwartale 2022 roku liczba aktywnych ofert przekroczyła 260 mln, a do tego platforma sukcesywnie rozbudowuje sieć swoich automatów paczkowych Allegro One Box – działa ich już ponad 2100, a firma ma ponad 2500 zakontraktowanych lokalizacji, więc będzie uruchamiała kolejne maszyny.